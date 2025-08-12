Nonagenario, Nicanor Parra obtuvo el Premio Cervantes. Su nombre merodeó durante años la sala donde suelen reunirse los jurados que dirimen el Premio Nobel. Cuando le hablaban del Nobel repetía su incisiva respuesta: “A otro Parra con ese hueso”. La funcionaria encargada de comunicar la concesión del Cervantes relató que no había podido hablar con el poeta porque –todos lo saben– no solía atender el teléfono.

Impensable que el antipoeta se hubiera esforzado para cruzar el “charco” y recibir el premio. “Parra ya no se sube a los aviones. Ya no hay que subirse a los aviones”, sentenció y agregó: “El Premio Cervantes puede necesitar a Parra, pero no al revés. Si quieren que vengan a dejárselo”. Cuando se aglomeraron preguntas sobre su recalcitrante independencia, espetó: “Los Parra son nuestra antinobleza, algo así como la familia irreal”, en evidente desaire a la realeza.

“La olvidé, sin quererlo, lentamente,/ Como todas las cosas de la vida”

Recreador del lenguaje popular, es el poeta chileno que más hondo ha calado en el alma de su lugar de origen, y su irreverencia no solo se despliega en sus textos antipoéticos, sino en sus discursos que convirtió en prédicas por las cuales fluye como ácido mordiente su humor negro. Discurso del Bío Bío (Discursos de sobremesa), 2006, tituló el libro que los contiene.

En una sesión en la cual se le concedió un doctorado honoris causa, deslizó estas líneas: “Advertiré que mi discurso consta de una sola palabra:/ Gracias Señor Rector/ Es un honor muy grande para mí/ Inmerecido por donde se mire:/ En esto sí que soy intransigente”. Y venias de por medio, se retiró.

¿Qué es la antipoesía? No hay mejor definición que la de Parra (1962): “La antipoesía es una lucha libre con los elementos; el antipoeta se concede a sí mismo el derecho a decirlo todo, sin cuidarse para nada de las posibles consecuencias que pueden acarrearle. Resultado: el antipoeta es declarado persona no grata. Hablando de peras puede salir con manzanas, sin que el mundo se acabe. Y si se acaba, tanto mejor, esa es precisamente nuestra finalidad última”.

En 1954 Poemas y antipoemas remeció Chile y pronto su novedosa propuesta se esparció por Hispanoamérica. La chispeante parábola del coloquio chileno –humor y sátira–, modismos, habla popular, lenguaje cercano y directo, discurre por el libro. Asuntos de raigambre nacional y hasta localismos afianzando la identidad chilena.

Nadie dejó de leer ese libro, a pesar de su Advertencia al lector: “La palabra arco iris no aparece en él en ninguna parte,/ menos la palabra dolor./ La palabra torcuato./ Sillas y mesas sí que figuran a granel./¡Ataúdes! ¡Útiles de escritorio!” Lenguaje del diarismo usado por gente común. Cruzada popular por apoderarse del púlpito de la poesía sagrada.

Canto general (1950) encumbró mundialmente a Pablo Neruda. De pronto, apareció Poemas y antipoemas, encarnando a su fantasma, Nicanor Parra, gruñón y solitario, antipolítico, se apoderó de la cátedra sagrada de la poesía nerudiana y llegó con su palabra extraída de las entrañas populares a la gente común. Había erigido el universo de la antipoesía.

Malicioso, atrevido, esperpéntico, guasón, antisocial, “niño travieso y viejo decadente”, en las interioridades del poeta traqueteaba un ser desencantado del mundo y sus enigmas. “Considerad muchachos,/ Esta lengua roída por el cáncer:/ Soy profesor en un liceo obscuro,/ He perdido la voz haciendo clases./ (Después de todo o nada/ Hago cuarenta horas semanales)/… Observad estas manos/ Y estas mejillas blancas de cadáver,/ … ¡Estas negras arrugas infernales!/ Sin embargo yo fui tal como ustedes,/… Aquí me tienen hoy/ Detrás de este mesón inconfortable/ Embrutecido por el sonsonete/ De las quinientas horas semanales”.

Canciones rusas, Hojas de parra, Obra gruesa, Versos de salón: libros clave de la antipoesía parreana. Pero acaso nada como su desconcertante Poemas y antipoemas. En este esplende con luz atemporal su Soliloquio del individuo. El poeta se despoja de su desigual habla en primera persona, decisiva y arrebatada, y crea una persona absoluta; por esta habla la humanidad, desde sus primeros pasos en la historia hasta nuestro tiempo:

“Yo soy el individuo./ Primero viví en la roca y grabé./… Después traté de cambiarme a otra roca,/ … Me aburrí de las cosas que hacía,/ El fuego me molestaba,/… Para ver hay que creer, me decían,/… Formas veía en la obscuridad,/ Nubes tal vez,/ … Inventé unas máquinas,/ Construí relojes,/ Armas, vehículos/ … Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos./ Di a luz libros de miles de páginas,/ … Se construyeron también ciudades,/… Miré por una cerradura,/ … Mejor es tal vez que vuelva…/ A esa roca que me sirvió de hogar,/ Y empiece a grabar…/ De atrás para adelante./ El mundo al revés./ Pero no: la vida no tiene sentido”.