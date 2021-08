El “Negro Jefe”, fue conocido por su liderazgo, valentía y arresto personales. Entró en la historia del fútbol mundial aquella tarde de Julio de 1950, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. No marcó ningún gol, pero su frontalidad empezó desde los camerinos cuando los dirigentes uruguayos, antes del partido final, manifestaron que los “ celestes” ya habían cumplido y el respondió con su habitual coraje y temperamento: “Cumplidos, solo campeones” y así quedaron.

Con ese recuerdo es posible comparar y manifestar que, como el uruguayo de las grandes jornadas, Rodrigo Paz Delgado fue un “Negro Jefe” en múltiples aspectos. Fue fanático de sus amados colores ciudadanos y deportivos, pero no un ególatra intransigente como muchos de sus contemporáneos a escala nacional. Sabía de finanzas, deportes, pero cultivaba en secreto las buenas maneras y cordialidad y aunque nunca lo reconoció, sabía y adivinaba los andariveles de muchos miembros importantes de la comunidad local y nacional: vanidad, ambición y las puertas giratorias por las que transitan los urgidos que desempeñan cargos públicos de grandes tentaciones. Rodrigo Paz, en pocas líneas, fue un ciudadano común en una sociedad como la ecuatoriana repleta de discordias y tensiones. Fue alcalde de Quito y no fue destituido ni censurado. Por esas fintas del destino no fue reelecto a pesar de una histórica votación. Como siempre lo aceptó, pues sabía que en materia política se podían llevar juntas la simpatía popular, la honestad y la vergüenza democrática de aceptar los resultados. En el registro público de su vida consta que fue afiliado o siempre estuvo cerca de la jefatura de la Democracia Cristiana. Eran tiempos que mucho se trasmitía desde el centro izquierda, antes que algunas de figuras de élite migraran hacia el centro para luego convertirse en parte activa del ultra derechismo liberal.

Lo extraordinario de Rodrigo Paz Delgado fue que se hizo querer y respetar como tal. En el recuerdo de sus momentos altos, porque también tuvo de los otros, no se puede olvidar la sonrisa triunfante cuando LDU quedó campeón de la Copa Libertadores de América.

Durante su existencia recompuso o les dio valor a temas comunitarios desgastados: ejecutivo, triunfador, buen perdedor. No proclamó una doctrina ni una verdad. Simplemente fue coherente y esa actitud debe haber sido la fuente de su atractivo personal, pues en muchos episodios fue el fiel de la balanza. Dicen los chismes de los cronistas deportivos que el Negro Varela, el capitán de los celestes, alentó a sus atemorizados compañeros antes de salir a un estadio que albergaba a 200 000 torcedores brasileños: “No se preocupen que los de afuera son de palo”, Por eso en momentos de incertidumbre local o nacional la pregunta de rigor era “¿Dónde está el Negro? ¿Qué piensa Rodrigo?