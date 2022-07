El país mira con desasosiego y reserva las negociaciones entre las centrales indígenas y el gobierno nacional, para definir las acciones que concretarán los famosos 10 puntos del “pliego de peticiones” que originaron los 18 días de paralización y violencia que vivió Ecuador. La ciudadanía debe reconocer los graves problemas de pobreza y discriminación que afectan a buena parte de la población indígena y adoptar una actitud positiva para encontrar su mejor solución.

Esto no significa dejar de condenar radicalmente los excesos y brutales atropellos que sufrieron la ciudadanía, la Policía y las Fuerzas Armadas. La aplicación objetiva de la ley es lo que procede en una república democrática. De ninguna manera es aceptable que un grupo que representa no más del siete por ciento de la población - además manipulado por intereses politiqueros o mafiosos - ponga a la autoridad contra las cuerdas y le obligue a negociar de poder a poder asuntos que afectan a la población total, como el precio de los combustibles, la condonación de deudas, derechos laborales, frontera minera y petrolera, el no pago de regalías en las flores, entre otros. Todos estos implican políticas que competen a la autoridad legítima.

El presidente Lasso terminará su mandato el 24 mayo de 2024 y fueron conocidos su plan de gobierno y su orientación ideológica. Cierto que más allá de la vacunación exitosa de los primeros cien días de gobierno, el comportamiento en otros campos ha sido dubitativo y hasta incoherente. Pero hay que desear que rectifique e inicie un gobierno que logre el reflotamiento de la economía y la solución de los más acuciantes problemas sociales. Y para ello la revuelta de junio y las actuales negociaciones ha sido desastrosas, porque han profundizado las dudas sobre el mantenimiento de la institucionalidad democrática y el orden público. Sin ellos no habrá inversión ni creación de empleo.