La naciente clase política

Uno de los temas sensibles de la democracia es la formación de la clase política. ¿Qué nos dice la realidad? Que, salvo excepciones, los elegidos por voto popular o designados no están preparados o tienen serias limitaciones para ejercer el poder.

Causa grima escuchar a ciertos líderes en los medios masivos y redes sociales: destruyen el idioma, demuestran vacíos evidentes en las Ciencias del Estado, así como en las técnicas legislativas, en los procedimientos parlamentarios y en materias específicas de las leyes que tramitan. Campea la improvisación, y esto genera desaliento en los electores que no se ven bien representados.

El problema es de larga data; los criterios, disímiles. Unos piensan que la raíz está en la deficiente educación; otros en la equivocada elección en los comicios. También, que la clase política no ha bajado de nivel, sino que es el pueblo el que ha llenado espacios de la clase política tradicional. Que los buenos líderes no requieren títulos académicos, sino buenos asesores, y que, como los partidos políticos han fracasado, es necesario optar por la independencia.

¿Cómo formamos la nueva clase dirigente? Un punto de partida es que los partidos políticos constituyen la masa gris de la democracia. Si los partidos desaparecen, quedamos en manos de gente improvisada, sin doctrina ni propuestas viables, que son caldo de cultivo de los populismos.

En la antigüedad gobernaban los ancianos, quienes, con su sabiduría, conducían a las comunidades a días mejores. Con la complejidad de la sociedad actual, no hay otra alternativa que formar a los líderes desde la infancia, en escuelas de democracia y gobierno, y en institutos universitarios de postgrado donde participen hombres y mujeres, los mejores ciudadanos.

El cambio no será tarea fácil. Y tampoco las utopías: que se exija preparación académica y no solo voluntarismo; que los políticos no administren bienes públicos; que las leyes se apliquen con rigor, y la ética civil -con verdadero control social- presida la naciente clase política. ¿Será posible?