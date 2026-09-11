La música siempre vuelve a nuestras manos

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Cerca de donde vivo, en Nueva Jersey, hay una tienda de discos nuevos y usados de la que rara vez salgo con las manos vacías. Su dueño, Randy Ellis, fue parte de la escena underground local y durante los años ochenta y noventa programó bandas en City Gardens, el mítico club de Trenton por donde pasaron Ramones, Nirvana y Green Day. Escucharlo contar historias mientras reviso cajas de discos ya es parte de la visita.

Voy con frecuencia con mi hijo Carlos. Él va directo hacia los CD; yo me pierdo entre los vinilos usados. Buscamos cosas distintas y terminamos hablando de música sin planearlo.

Hace poco encontré un disco de Louis Armstrong de los años sesenta por tres dólares. La portada estaba gastada y el vinilo tenía algunos rasguños. Justamente eso me gustó. Pensé en su antiguo dueño y me hizo gracia imaginar que, al desprenderse de él, quizá creyó que un futuro como 2026 estaría lleno de carros voladores. No fue así, pero su disco sigue aquí, girando en otras manos. Esa es la magia de un disco usado: continúa una historia.

El placer de encontrar

A veces la música parece jugar conmigo. En una feria encontré, casi por accidente —o por fortuna—, producción ecuatoriana: un CD de Tranzas y otro de Cruks en Karnak. Y, para rematar, una copia todavía sellada de Flamingos, de Enrique Bunbury. No sé si el destino quiere que siga gastando dinero en música.

Encontrar aquellos discos ecuatorianos tan lejos de casa me recordó que hubo una época en que Ecuador no solo escuchaba música: también la grababa, la prensaba y la distribuía. Alrededor de una canción había estudios, sellos, músicos, técnicos, diseñadores y trabajo. Hoy el escenario es distinto, pero este regreso de los formatos físicos recuerda algo importante: una canción puede ser cultura, memoria, industria y también un objeto que termina viajando de mano en mano.

Volver a tocar la música

Nací en los ochenta y crecí en los noventa. Crecí viendo a mi padre disfrutar del vinilo. Luego vi al CD desplazar al casete que escuchaba mi hermano y, con los años, fui testigo —y cómplice— del MP3, las descargas y el streaming, hasta convertir una discoteca entera en algo que cabe dentro del teléfono. No reniego de ello. Tengo mis playlists y disfruto descubrir música de cualquier lugar en segundos.

Pero un disco, vinilo o cassette propone otro ritmo. Hay que escogerlo, llevarlo a casa, preparar un café o servir una copa de vino, abrirlo, mirar la portada y descubrir quién tocó, quién produjo o quién diseñó el arte. De pronto, la música vuelve a mostrar el trabajo humano detrás de unos minutos de sonido.

No se trata de ser nostálgicos, sino de recuperar el placer de detenernos a escuchar.

Y no soy el único que disfruta ese regreso. Según la RIAA, durante el primer semestre de 2026 los ingresos por CD en Estados Unidos crecieron 58,6 % y los del vinilo 17,7 %. El streaming continúa dominando ampliamente, pero los formatos físicos siguen encontrando público. No parece una guerra entre tecnologías, sino distintas formas de relacionarnos con la música.

Como músico independiente, esa parte me toca de cerca. Vivir únicamente de las canciones es difícil y muchos artistas terminamos moviéndonos entre presentaciones y otros oficios cercanos a lo que amamos. Por eso resulta alentador que nuevas generaciones vuelvan a encontrar valor en algo que pueden guardar, regalar o coleccionar.

Quizá no necesitemos reconstruir la industria de hace cincuenta años. Basta con recuperar una idea: la música tiene valor cultural, emocional y también económico.

Música bajo el brazo

Cuando Carlos encuentra un CD y yo saco un vinilo de una caja, ocurre algo que ninguna estadística alcanza a medir. Él me muestra lo suyo, yo intento convencerlo de escuchar lo mío y, de vez en cuando, coincidimos. Después salimos con una sonrisa, un apretón de manos con Randy y música bajo el brazo.

Tal vez ahí esté lo bonito de este regreso. No estamos huyendo del futuro ni aferrándonos al pasado. Estamos redescubriendo el gusto por buscar, conversar y compartir lo que escuchamos. En una misma estantería pueden convivir Louis Armstrong, Tranzas, Cruks en Karnak, Bunbury y cualquier descubrimiento de la semana. Las colecciones, por suerte, no entienden de algoritmos.

Y aunque millones de canciones quepan hoy en la palma de la mano, todavía existe una alegría especial en elegir una, sostenerla, llevarla a casa y hacerla parte de nuestra historia.