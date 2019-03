Multitudes en Venezuela

Las multitudes en Caracas hacen acto de presencia, en ocasiones a semana continua. Unas, en favor del Gobierno de Nicolás Maduro; otras, en apoyo a la lucha libertaria de la oposición. Miles de manifestantes en las calles.

¿Con qué elemento humano se nutren estas multitudinarias manifestaciones? Al principio se creyó que aquellas en favor de Maduro constituyen respaldo popular a su desgobierno, pero analizando su formación y origen, de civismo tienen poco o nada. Se explica: el señor Fernando Carrión (12 de febrero, EL COMERCIO), publicó un revelador estudio bajo el título “Venezuela, un caos militar”. Es de todo interés leerlo y meditar su contenido, pues en el país hermano el poder de Maduro y los suyos cuenta, en primer lugar con las Fuerzas Armadas compuestas por 200 mil militares (seis veces más que Ecuador) y 2 mil Generales; la Guardia Nacional Bolivariana, con 70 mil efectivos; la Policía Nacional con 30 mil miembros y –aquí viene la novedad- las “Milicias Bolivarianas” con cerca de 500 mil personas armadas.



De este último grupo viene la represión, a veces sangrienta, de los manifestantes; y, siendo como son parte de la estructura gubernamental es lógico pensar, que pueden y deben estar presentes en las calles cada vez que el Gobierno los convoque.



En el otro lado, con abundante número similar, se observa la presencia de cientos de miles de venezolanos opuestos al Régimen y partidarios de los opositores, es decir de quienes luchan por libertad, mejor economía y que el pueblo venezolano angustiado no emigre, por millones, a otros países.



No inducen a error las afirmaciones y jactancias de Maduro respecto a que cuenta con el apoyo de Rusia y de la poderosa China. Esos dos países no son ni papá, ni mamá para él; están ahí porque tienen grandes intereses. La Editora señora María Carvajal (EL COMERCIO, 24 de febrero) informa que el Consejo de Relaciones Exteriores, New York, calcula que China le ha prestado al chavismo unos 70 mil millones en la última década. Tiene inversiones en la Franja del Orinoco, donde hay petróleo en grandes cantidades y en la cual la petrolera China explota por un acuerdo con el finado Hugo Chávez. Rusia, por su parte, ha prestado miles de millones de dólares “por concepto de venta anticipada de petróleo”. La petrolera rusa Rosneft desembolsó usd 2.500 millones por futuros despachos de crudo hacia ese país. Maduro y su compañero Diosdado Cabello, inundan el ambiente con discursos de corte patriótico. La tragedia económica y social, la atribuyen al imperialismo y ofrecen soluciones a futuro, mientras escasean la luz eléctrica, el agua potable, las medicinas, los alimentos.



Si el Presidente Guaidó asegura el pago de deudas a Rusia y China podría acabarse la asistencia económica y política.