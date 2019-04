Mujeres en el turismo

A diferencia de la industria o el comercio, el turismo es el sector económico que más mujeres emplea a nivel mundial, pero al igual que en los demás eslabones económicos, la marginación de la mujer es evidente y las causas son las mismas de siempre: falta de educación, maternidad prematura, capacitación deficiente, acoso, y en Sudamérica el machismo que caracteriza a nuestra región.

Sin embargo, estamos en los tiempos de la innovación, cada día nacen nuevas formas de pensar y de hacer lo que creíamos estático. El turismo responsable abarca también el género, la tecnología juega a favor de las mujeres, los negocios cada vez exigen ser sostenibles y conscientes para agregar valor a la cadena de servicios y definitivamente, el turismo es el sector que está apalancando a las economías emergentes, que como las de Ecuador, sobreviven fatigosamente con el modelo agro exportador y tienen en los servicios a visitantes, el ingreso de divisas que ya no les genera el volátil mercado de las materias primas.



Alessandra Alonso es la fundadora de “Women in Travel” una organización mundial que busca impulsar a las mujeres dentro del sector de viajes y turismo, con la finalidad de orientar con contenido y mentoría personalizada a mujeres profesionales y emprendedoras que actúan en este mercado e invierten en sus carreras como profesionales del turismo.



Busca el empoderamiento de las mujeres y la ayuda necesaria en el desarrollo de estrategias más contundentes en la industria de la hospitalidad, para que alcancen posiciones de liderazgo, para las cuales, evidentemente están mejor predispuestas y facultadas que los gruñones ejecutivos varones, que en una gran mayoría estamos convencidos de avanzar en este negocio de alta creatividad, con una disciplina militar que no encaja.



El papel que desempeñan las mujeres es crítico en esta industria, sea como profesionales o emprendedoras, que inspiran, incentivan, pero no siempre son reconocidas sus contribuciones. Se está formando una red de mujeres y hombres, que re pensamos sobre la presencia relevante de la mujer en un turismo que necesitamos siga creciendo.



La presentación de “Women in Travel” se realizó en la WTM Latin América, una de las ferias de turismo más grandes e importantes de la región, que se realizó en Sao Paulo, donde participó el Ministerio de Turismo de Ecuador, actualmente liderado por Rossi de Holguín, lo que me recuerda, que si hacemos una evaluación del desempeño de esta cartera de Estado, es claro que sus mejores momentos los ha tenido cuando han estado mujeres al mando. No conviene recordar al vago que abrazaba árboles o al derrochador socialista que pagó millones por una campaña de marketing que no reportó un aumento real de turistas.



Y si queremos ver un turismo que crece sin parar liderado por una mujer, basta ver a Colombia, donde Paula Cortés Calle.



Columnista invitado