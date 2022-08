Sin duda son los indígenas los que mueven el país. Ahora están dialogando con el gobierno, lo que constituye por sí mismo un logro, pero se pueden hacer algunas observaciones. Se hubiera esperado que ciertas demandas vinieran del movimiento obrero, pero este no aparece como aliado explícito del movimiento indígena, tal vez porque el levantamiento fue auspiciado por el correismo, lo cual a los trabajadores no gusta para nada.

Algo más: solo dos puntos del diálogo tienen que ver directamente con los derechos indígenas. Se hubiera esperado una firme exigencia para que el gobierno promoviera un Estado más abierto e inclusivo y el reconocimiento en los hechos y no solo en los enunciados a las nacionalidades originarias. También, que se expusieran los derechos de las comunidades tradicionales, que -hay que recalcarlo- no se oponen a las innovaciones tecnológicas de interés para toda la humanidad.

En contraste, los kichwas de la Sierra Central, reunidos en el VII Congreso de la Ecuarunari, defienden sin ambages su identidad histórica, a la comunidad en tanto organización social coherente y productiva, su lengua -máxima expresión de pertenencia- su cosmovisión, sus tierras, aunque cercenadas y empobrecidas, su cultura, paradigma de una auténtica ecología popular. Por otro lado, cuestionan al Estado y al proceso transnacionalizador que viabiliza el despojo de sus territorios. Reivindican los símbolos y los hitos de su Historia: el evento se dedicó a la memoria de Lázaro Condo, inolvidable luchador de las causas de su pueblo, y se realizó cerca de Tepeyak, donde se inició la conformación de la Ecuarunari.

La cuestión indígena mueve el interés no solo en el país sino en el mundo entero que tiene la mirada puesta en la reunión de la CIDH; en estos días evalúa la responsabilidad del Estado ecuatoriano en el peligro de extinción que se cierne sobre los tagaeri y taromenani. Que estos se mantengan en aislamiento voluntario y formen parte de la gran tribu waorani no significa que no sean ecuatorianos.