La imperiosa necesidad de consensuar

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El país se encuentra maniatado por una profusa red de cabos sueltos, en diferentes instancias y situaciones. Debemos desatarla y reemplazarla con acuerdos nacionales a largo plazo, si queremos poner las bases de un futuro promisorio que permita superar el estancamiento y el retraso de la nación.

¿Cómo se explica que, durante más de 20 años, y pese a contar con propuestas sólidas elaboradas por el Congreso Nacional en 2001, por comisiones nacionales e internacionales en distintos períodos, por la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y por la comisión presidida por el economista De la Torre, no se haya avanzado en la transformación del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)?

Otros países han enfrentado problemas similares incorporando, junto al componente pensional, otro eje esencial de la protección social: la atención de salud. También existen proyectos destinados a implementar un Sistema Nacional de Salud que brinde cobertura a todos los ciudadanos. Sin embargo, debe considerarse que los afiliados al IESS, en todas sus modalidades, no superan el 47 % de la población ecuatoriana. La mayoría no es afiliada.

A nivel internacional, las soluciones se alcanzaron mediante encuentros prolongados en los que participaron representantes de trabajadores, empleadores, campesinos, gobierno, jubilados y pensionistas. En un caso específico, diez delegados lograron acuerdos tras múltiples sesiones de discusión y trabajo, y comprometieron a los colectivos que representaban. Así, el consenso final otorgó validez y vigencia a las reformas propuestas. ¿Cuándo estableceremos en nuestro país procedimientos semejantes y decisivos?

Otro cabo suelto que debe abordarse mediante el consenso entre trabajadores, empleadores y gobierno, con espíritu constructivo y orientado al beneficio del país —no a intereses egoístas de determinados gremios—, es la reforma laboral. Resulta imprescindible adoptar una normativa moderna en un Código del Trabajo actualizado, acorde con las necesidades actuales, y dejar atrás el marco antiguo que aún nos rige.

Nos invaden el temor, el dolor y la angustia ante el implacable avance de la inseguridad, expresada en sus formas más crueles y deshumanizadas. Reconocemos los esfuerzos gubernamentales por combatirla, pero creemos que la ciudadanía debe unirse y superar la impasibilidad frente a los ataques contra otros ciudadanos. Sin abandonar la prudencia, todos debemos procurar ayudar a las víctimas y fortalecer la respuesta social.

Una información desalentadora y muy preocupante señala que, entre mayo y julio de 2025, 9.128 ecuatorianos, en representación de 267.900 estudiantes de 15 años, rindieron el examen del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). El país no ha logrado mejoras significativas en matemáticas ni en lenguaje, como lo evidencian desde los años noventa las pruebas Aprendo y, posteriormente, las evaluaciones del Laboratorio de la Unesco.

Las pruebas nacionales e internacionales en las que han participado estudiantes ecuatorianos evidencian un retroceso. Muchos llegan a la universidad con graves vacíos de conocimiento que debieron superar durante la educación secundaria.

China y Singapur están en un nivel superior de conocimiento (5 y 6) en matemáticas, lectura y ciencias. El 53.6% de estudiantes ecuatorianos están en niveles inferiores de rendimiento (1 y 2). Únicamente el 0,2% (18 adolescentes) llegaron a los niveles 5 y 6, equivalentes a 10 sobre 10. El 53,6% sacó 5 puntos sobre 10.

Si no hay una reforma total, en pocos años Ecuador tendrá como población económicamente activa a estos jóvenes de pésimo rendimiento estudiantil.

Mediante consensos que integren a representantes de los docentes y de los ministerios de Educación, Finanzas, Bienestar Social y Salud, es necesario reestructurar la política educativa y evitar que se mantenga la brecha de 300 puntos entre los estudiantes chinos y los ecuatorianos. En nuestro país, la educación y las evaluaciones se han vuelto laxas y de mínima exigencia.

El futuro de una sociedad depende directamente de la educación de su gente: no solo de la formación técnica, sino también, y sobre todo, de la enseñanza de valores éticos y morales.

En educación es importante minimizar las inequidades y bregar porque la buena educación también llegue a las áreas rurales, al mismo tiempo que se combate la desnutrición infantil, se dota a los pueblos de saneamiento ambiental y de agua potable.

El sistema público de educación es obsoleto, los profesores no están actualizados con a las nuevas tecnologías, no hay evaluaciones adecuadas y el acceso al internet, en áreas rurales es precario, cuando existe.

Hay que superar la ausencia de un Pacto Social por la Educación, más allá de los intereses políticos. Se debe rescatar el liderazgo cívico y el amor a la patria. Los asiáticos cantan el Himno Nacional al comenzar y al terminar la jornada diaria.

Es indispensable revisar el currículo. En algunos sistemas asiáticos, los estudiantes cursan tres materias obligatorias según su especialidad —Ciencias, Gestión o Humanidades—. Por ejemplo, quienes optan por Ciencias estudian Física, Química e Inglés durante seis horas semanales y pueden escoger dos asignaturas optativas, como Computación o Biología. En total cursan cinco materias, frente a las 18 que contempla el Bachillerato General Unificado en Ecuador.

El Gobierno debe establecer con urgencia un Diálogo Nacional con las universidades, las comunidades y mantener una Política de Estado en Educación.

Es fundamental resolver estos graves problemas mediante consensos que acerquen al gobierno a la ciudadanía y permitan ofrecer soluciones concretas y duraderas.