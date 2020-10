La movilidad en Quito

La política de movilidad en Quito no termina de cuajar. La manera cómo está formulada no resuelve los problemas que se han agudizado en los últimos meses como producto de la pandemia de la covid-19. Estos son tres: movilidad, economía y aumento de contagios.

Como todos hemos podido constatar, durante la pandemia se ha reducido sustancialmente el flujo vehicular debido a la aplicación del tele trabajo en el sector público y privado, la suspensión de clases presenciales en escuelas, colegios y universidades y, en particular, la disminución parcial o total de eventos culturales, sociales, empresariales e institucionales.



Sin embargo, en lugar de regresar al “pico y placa” que teníamos antes, el cual ha ayudado a manejar los problemas de congestión vehicular a determinadas horas del día, el alcalde Jorge Yunda ha decidido extender la restricción vehicular según el último dígito de las placas. “Para no confundir más a los ciudadanos”, ha dicho, la restricción no será rotativa (cada mes) sino que se mantendrá los días martes, jueves y sábados para las placas que terminen en par y lunes, miércoles y viernes para placas impares. Los domingos habrá libre circulación.



La razón de aplicar esta medida ha sido para bajar supuestamente el nivel de contagios de covid-19. Se argumenta además que solo el 23% de quiteños se mueve en auto y que ocupan además el 80% del espacio vial.



No obstante, la restricción de circulación por 3 días a la semana podría aplicarse en condiciones normales (sin covid-19) y cuando se haya dado un incremento sustancial de los niveles de tráfico.



Pero lo que ahora va a ocurrir es que las personas que no puedan usar su vehículo particular se vean obligadas a usar el transporte público (buses o taxis) y tengan mayor probabilidad de contagio.

El otro problema que va a agudizarse es la economía local. Una mayor limitación de la movilidad se va a expresar en menor consumo. En tiempos de crisis, de lo que se trata es de promover la reactivación económica y el aumento del consumo. No lo contrario. El Banco Central (BCE) habla de una caída del PIB del -11%. El FMI estima que la economía del Ecuador comenzará recién a recuperarse a principios del 2023. En este escenario, la medida aplicada por el alcalde Yunda tiende a profundizar aún más la crisis económica de la capital.



Las alternativas que plantea el colectivo civil “Cabildo de Quito” solucionan en parte el problema de movilidad pero en condiciones normales (sin covid). A más de ello, se enfoca solo en el tema de la movilidad pero no en cómo reducir los niveles de contagio y en cómo reactivar la economía de la ciudad.



Por ello, en lugar de ideologizar el debate entre los que tienen o no vehículo particular (en una nueva versión de lucha de clases) o incluso entre quienes defienden la alternativa de una movilidad sostenible, debería primero comprenderse los efectos de la aplicación de una política pública mal formulada y que, como he dicho, tiene efectos contraproducentes.