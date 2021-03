¿Quién con Moreno?

A veces, como que ya no está en la Presidencia. En su entorno están los alineados con Correa, boicoteándolo; y, la narco realidad está desbordada.

El rechazo en la admisión en la Asamblea del proyecto para la autonomía del Banco Central del Ecuador, que iba a prohibir que el Gobierno –el actual y el futuro- utilice los saldos de sus cuentas, que no son del Gobierno, para el gasto público, porque Correa - de ser Arauz el Presidente- quiere regresar a lo que hizo en su Gobierno, con esas cuentas –igual que con las del IESS-, tomar los recursos y gastárselos, sustituyéndolos con papeles ilíquidos, lo evidencia.



Para Correa, hacerlo Presidente a Arauz, es continuar controlando – 20 años o más - el poder púbico en el Ecuador. El ejemplo es el líder ruso Vladimir Putín, que ha anunciado que estará en el poder hasta los años 30s. Correa es entrevistador de la televisión rusa. Quizás - para su objetivo- de serle imposible controlar de inicio a la Asamblea Nacional, presionaría una consulta popular que le permita repetir lo del 2007: una Asamblea Constituyente. En ese proyecto, podría tener aliados que no quieren esperar cuatro años para ser candidatos y prefieren una Constituyente. Correa los utilizaría, como lo hizo con varios actores, en sus años de autoritarismo.



Hay la prioridad de Correa que va por cuerda separada. El recurso de revisión en la Sala Especializada Penal de la Corte Nacional, en la que requeriría presionar- con movilizaciones dentro y fuera del Ecuador - a los magistrados, para que -en un trámite que solo llevaría semanas- se lo declare inocente del delito por el que se lo ha condenado, con el argumento de que, en el juzgamiento contra él, hubo documentos falsos e informes periciales maliciosos.



Ya anunció Arauz que, en la primera semana de su gobierno, tomaría de las cuentas del BCE USD 1 000 millones, para dar un subsidio de USD 1 000 a un millón de personas y que, además, tomaría algo más de otros USD 1 000, para transferirlos a las Municipalidades del Ecuador.

Los dineros de las cuentas del BCE ¿son de libre disponibilidad del BCE? y/o ¿son de libre disponibilidad del gobierno nacional?

Ni lo uno, ni lo otro. En unos segmentos son de cuentas públicas, del gobierno y de otras entidades, municipalidades, universidades, etc. En otros segmentos, son de las entidades financieras privadas, como depósitos para encaje y seguro de depósitos–mínima liquidez garantizada- que a su vez no son de su libre disponibilidad, sino de sus clientes, personas naturales y jurídicas.



De hecho, ya hay un grave descalce, si todos los que tienen recursos en el BCE, quisieran disponer de sus saldos, el BCE no tendría liquidez para cubrirlos. La falta de dólares reales podría quebrar a la economía del Ecuador.