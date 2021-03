Fin del morenismo y lo que viene

Deben ser cosas de la tecnología, pero resulta extraño vivir en un lugar en el que la prefecta y el alcalde gobiernan con grillete electrónico, y el último se empeña en cubrir el hecho con un halo de gloria. Resulta más extraño aún vivir una pandemia con cifras crecientes y enterarse de que unos 70 cantones, de nada menos que 17 provincias, decidieron reabrir bares, discotecas y centros de tolerancia, mientras la vacuna masiva luce todavía muy lejana.

Se dirá que es consecuencia de que el COE nacional haya quedado solo para hacer recomendaciones una vez que el Gobierno no pudo declarar nuevos estados de excepción, pero uno se pregunta qué extrañas fórmulas constitucionales e institucionales se aplican en países en que el Estado mantiene el control sanitario contra viento y marea.



Nadie ignora que estamos en un momento de transición en el cual entran en acción una serie de fuerzas cruzadas. Están quienes quieren ponerse ya al frente de la situación, y están quienes están de salida y tratan de hacer lo mejor que pueden, pero sobre todo tratan de ponerse a buen recaudo después de haber removido la olla hasta el fondo.

Que el de Salud esté entre los cuatro ministros que se ha marchado en el último mes es preocupante. Dice mucho también que lo haya hecho el de Gobierno. Si bien una curiosa reorganización institucional deja el tema penitenciario a cargo de una Secretaría, es obvio que la crisis carcelaria vivida en las últimas semanas es un asunto de seguridad pública, aunque podamos remontarnos a la edad de piedra para justificar la acción de las mafias en los centros penitenciarios.



En este desorden de cosas, no hemos querido fijarnos con detalle en el significado de la declaración del Comandante del Ejército el 26 de febrero. Que un militar pida que el próximo 11 de abril se busquen consensos para derrotar la corrupción, unirse para tener una patria sin autoritarismo ni demagogia, “donde sus hijos no mendiguen el pan ni caminen por las carreteras huyendo de la pobreza” es una injerencia grosera en la política.



En este desorden de cosas hemos olvidado que el poder militar está subordinado al poder civil, y que esa lucha fue una conquista tras decenas de años en los que los políticos irresponsables tocaban las puertas de los cuarteles para que los militares los reemplazaran en sus obligaciones. Si estuvo mal que un gobierno pretendiera poner a las FF.AA. bajo el pensamiento revolucionario, está mal que un militar les “dé pensando” a los civiles.



Y ya no nos extraña que el “segundo mandatario” haga un llamado a tomarse las sedes del CNE y quemar las papeletas para hacer nuevas elecciones, pues las marchas pacíficas para apoyar el reclamo de Pachakutik le parecen pérdida de tiempo. Y si mañana por eso tengo que ser ajusticiado lo haré, dice. Tranquilo, que a lo mucho le pondrán un grillete.