La montaña está más grande

Seguramente cuando salga publicado este artículo el tema del acceso a las universidades, asunto que fue prioridad informativa la semana, ya esté en el baúl de los recuerdos, y sean otras noticias las que ocupen los puestos estelares. Y así volveremos al círculo vicioso: un escándalo cubre a otro.

Esto pasa aquí y en todo el mundo, con la consecuencia de que temas extremadamente importantes, si son noticia son vistos superficialmente por algunas horas. Y si logran ser “tendencia” en twitter podrían ser mirados por algún alto decisor político. Sin embargo, lo usual es que, pasada la euforia, hasta ahí llegó el tema. Entonces, este junto a otros asuntos cruciales invisibilizados que no tienen la suerte de ser noticia, se represan peligrosamente. Ese es el mayor problema del Gobierno.

Una de las perversidades de este fenómeno comunicacional y político es que estrategas políticos y de prensa de altos funcionarios y de dirigentes políticos crean conscientemente cortinas de humo, “escándalos controlados”, para desviar la atención de la opinión pública hacia otros lados del escenario, para distraer la mirada de aspectos “sensibles” que necesitan de la “ignorancia ciudadana”.

No obstante, más allá de las argucias, si los problemas sustantivos para la vida de un país no son conocidos, debatidos, consensuados y resueltos de manera transparente y oportuna, se acumulan y estallan, las más de las veces como protesta social o a través cualquier altercado violento.

En estos días, se vendió comunicacionalmente el fin de las pruebas de acceso a las universidades. Noticia falsa. Cuasi escándalo. Las pruebas no desaparecen. No las tomará el Gobierno sino las universidades. Pero lo sustancial, el viejo y enorme problema de falta de cupos no está resuelto, por lo que con o sin pruebas cientos de miles no tendrán acceso a la educación superior.

Estamos obligados a priorizar y enfrentar el tema de la educación superior y de la educación general. La montaña de problemas está cada vez más grande.