He recibido un par de carta de católicos airados y molestos porque dicen que “me meto en política”. Pues sí, es verdad. No en política de partido (Dios me libre de caer en semejante tentación, pues no seré yo quien le diga a nadie lo que tiene que votar), sino en aquella Política (con mayúscula) que los griegos nos enseñaron cuando había que construir “la Polis”, frente a un mundo bárbaro y destructivo de lo humano. Procuro no salirme del guión que me marcan el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, el Magisterio del Santo Padre y el sentido común. Además, la coyuntura en la que vivimos en el horizonte de las próximas elecciones me anima a iluminar la conciencia de mis amigos, entre los cuales hay creyentes, agnósticos e, incluso, algún ateo despistado. Así que, con perdón, manos a la obra.

Una de las cosas que emergen en este tiempo preelectoral es que la ideología ya no importa; importa el personaje, la coyuntura y la telegenia. Mi tía Tálida, a la que siempre le gustaba estar en el centro del cotarro, solía decir: “Hijo, con tal de que hablen de uno, aunque sea que hablen mal”. Hoy la banderita la lleva no el militante (personaje antediluviano), sino el asalariado. Cuando uno ve la cantidad e indefinición de candidatos presidenciables y vicepresidenciales se da cuenta de esta crisis que asola la democracia. Sin duda que la política sin partidos es más débil, pero me da la sensación de que son muchos los ciudadanos que no la quieren con estos partidos. Para que los ciudadanos participen (otra cosa es ir a votar) tienen que ser protagonistas y el sistema actual de partidos no lo tiene suficientemente en cuenta. Pienso que este es el momento de las estructuras políticas de participación, si no queremos que los políticos o los propios movimientos ciudadanos borren a los partidos del mapa.



Los viejos partidos parecen la plaga que le faltó a Egipto. Y los partidos nuevos desaparecen con la misma velocidad con la que surgen. Envejecen antes de recibir la confirmación. Es verdad que la gente entra en el juego del voto, pero no participa en la vida pública. Está harta y decepcionada y la pérdida de credibilidad no es una simple herida (piensen en la desconfianza que suscita una Asamblea con tan alto número de asambleístas cuestionados insertos en procesos penales, medidas cautelares, grilletes, sentencias e, incluso, penas privativas de libertad). No, no es una herida, sino una hemorragia. Todo ello supone un desgaste democrático de primer orden. La democracia es el primer valor político que tendríamos que defender. La crisis de democracia se cura con más democracia, no con menos. De ahí que, propiamente, el gran tema pendiente sea cómo regenerar la vida política. Bueno sería que los candidatos tomaran nota y se lo plantearan seriamente.

Queridos amigos, no se despisten y apunten bien a la hora de votar.