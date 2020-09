Algo sobre economía

La globalización de la economía y de la tecnología nos han llevado a la creación de gigantescas corporaciones con un grandísimo poder, superior al de muchos Estados.

Así, al amparo de semejantes intereses, ha ido creciendo la economía financiera, la banca en la sombra y los numerosos paraísos fiscales diseminados por todo el planeta. Es evidente que el economicismo se ha puesto en el centro y que el hombre ha quedado marginado o atrapado en semejantes redes.



El resultado (uno más) ha sido un progresivo deterioro de la democracia y, al mismo tiempo, un considerable aumento de la desigualdad social. Llama la atención que un mundo tan desarrollado conviva tan alegremente con un mundo tan empobrecido y marginal. Podemos analizar la superficie de Marte pero no podemos (o no queremos) impedir que millones de niños mueran de hambre.



La crisis generada por la pandemia del covid-19 ha hecho que casi nos hayamos olvidado de la crisis del 2008. Ambas crisis ponen de relieve que lo que realmente está en crisis es el capitalismo salvaje, al cual habíamos entregado alma, vida y corazón. Aprendimos a caminar de puntillas sobre el hecho de que la actual organización económica es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de una gran parte de la población y, así, el malestar social creado es una fuente de la que manan no pocos populismos (de izquierda y de derecha) y unos cuantos estallidos sociales. En este sentido, para hacer frente al populismo económico (no lo digo yo, sino el economista Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Universidad de Harvard) habría que promover un cierto populismo económico. Se refiere a medidas que mejoren sensiblemente la calidad de vida de los más desfavorecidos.



Un referente fundamental en estos tiempos podría ser el Papa Francisco, que se pasa la vida gritando desde su ventana sobre la necesidad de poner al hombre en el centro de la economía y de la política, sobre la justicia social y la equidad y sobre el escándalo que supone que pocos riquísimos tengan mucho y muchísimos pobres no tengan nada, ni siquiera la posibilidad de vivir con dignidad. Y un referente práctico podría ser el New Deal del presidente Roosevelt, allá por los años treinta, con una serie de ambiciosas medidas fiscales y un plan de obras públicas para dar trabajo a todo un ejército de desempleados.



Ciertamente, la sombra de la corrupción ennegrece cualquier horizonte de futuro. Pero cualquier planteamiento que nuestros políticos hagan tendría que tener muy en cuenta lo siguiente: el objetivo de los impuestos y de la recaudación fiscal tiene que ser la financiación de las prestaciones sociales, sobre todo de salud y educación.

Por ahí empieza la equidad y la oportunidad de dejar de ser por siempre mendigos, con la mano extendida y el corazón encogido.