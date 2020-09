No moleste

Interesante ver como la economía arregla sus problemas o por lo menos sabe y produce un resultado. Eso lo vemos en la balanza comercial que, habiendo partido el año de una situación muy incómoda, paso a paso va ofreciendo señales de recomposición sin que nadie la regule o tenga que imponerle normas arbitrarias para que llegue al mismo puerto, pero ahora con distinto cargamento: el necesario y sin recargos.

A julio la balanza comercial respira. El superávit (frente al 2019) aumentó en 1 310 millones de dólares (1.4% del PIB) a pesar del derrumbe petrolero, que tanto en precio como en volumen tienen un año para olvidar (que ojalá sea el único, aunque no luce prometedor), pues han sido las actividades privadas las que de una y otra forma han salido a demostrar su capacidad de compensación. Las exportaciones no petroleras, que se temía podrían sufrir también las consecuencias de todo el desbarajuste mundial, crecieron en este ambiente de recesión y alta incertidumbre en el 8.2%, ofreciéndole al país 640 millones de dólares adicionales a los que obtuvo en el mismo período anterior; mientras las importaciones reflejan el impacto natural, esperado de la recesión interna, con una contracción que en números sencillos le “ahorran” al país 2 215 millones.



Si sumamos estos dos numeritos, el aporte privado, en siete meses, al ajuste comercial son nada menos que USD 2 855 millones (3% del PIB), que sirven no sólo para compensar el impacto negativo de las actividades petroleras que dejaron de aportar 1 545 millones, sino para tener tanto la balanza comercial petrolera como la no petrolera con saldos positivos.



Y, todo esto se lo consiguió sin salvaguardias, cupos, licencias, aumento de aranceles, sino respetando los efectos que existen dentro de la múltiple conexión entre actores económicos y sectores de la sociedad.



Se dirá que la recesión hizo su parte. Así es, pero los resultados demuestran que hay momentos en los cuales ciertas partes de la economía no necesitan tutoría. Responden solas y hay que dejarlas que actúen pues los agentes económicos tienen más elementos para discernir y tomar decisiones frente a instituciones públicas que carecen de la debida sensibilidad sobre los mercados y las preferencias de los consumidores.

Lección: la mejor regulación puede ser la no regulación.



Si a esto se le agrega el trabajo, aquí si requerido de la política económica de modificar la composición de la deuda externa, que proporcionó un cambio profundo en la parte de la balanza de capitales, el estrangulamiento se encuentra aliviado para un horizonte que permita continuar la limpieza de aquellas políticas que se convirtieron en aliadas de la desconfianza y la incertidumbre: el déficit fiscal, la tributación y la política laboral.