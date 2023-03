Las modas y el populismo

Hasta mediados del siglo XX, en América Latina, los grupos de poder usaron la dicotomía “conservadores” vs “liberales”. La moda era ser “liberal”. Luego, surgió una nueva dicotomía “derecha” vs “izquierda”. Se puso de moda ser de “izquierda”. Los de mi generación crecimos con esa falacia. Se pensaba que, recitar frases de Marx, Lenin, Mao, Fidel, Che Guevara, Ortega, etc., era signo de ser revolucionario y servía para cambiar la situación colonial. Al principio, algo hicieron en educación, pero, rápidamente se corrompieron. Ahora, se conoce los asesinatos y su intolerancia. En Cuba se había creado campos de concentración para homosexuales: para que “se hagan hombres”, etc.

Ya en el siglo XXI, en Ecuador, se ve con claridad que algunos políticos populistas; por estrategia, se dicen ser de “izquierda”. En sus discursos hablan de: ecología, socialismo, etc. Pero, ya en el gobierno, han servido a las transnacionales: telefónicas, mineras, petroleras. Tomaron el dinero del IESS, del Banco Central; endeudaron al chulco, para crear un bienestar pasajero, que hoy estamos pagando con sacrificio. Por otra parte, líderes como el profesor bilingüe Bosco Wisum, 2009; José Tendetza, 2014, que defendían las tierras fueron asesinados. En 2009 el gobierno quitó la autonomía de la EIB de las nacionalidades indígenas.

Es necesario que la juventud tenga claro que los tres últimos gobiernos han sido de “derecha”: Correa, Moreno, Lasso. Les gusta la visa de Estados Unidos, la vida burguesa. La alianza socialcristiana-Correa es para buscar impunidad para sus caudillos por sobreprecios, coimas, obras malhechas; o reflotar.

Han ganado las últimas elecciones solo con un 25 por ciento. El restante 75% tenemos que unirnos para diseñar un Plan de Estado sustentable y generar con visión de estadistas una tercera vía. La dicotomía no soluciona problemas sociales. De los políticos parlanchines de “izquierda”, Mujica ha sido el único coherente y estadista.