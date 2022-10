La moda de los artículos indexados

Hasta hace unos años, los artículos científicos eran textos de pocas páginas, cuidadosamente escritos, para comunicar al Mundo algún descubrimiento importante en ciencias naturales y exactas. Los de ciencias sociales se publicaba, generalmente, en las revistas de las universidades. Se privilegiaba la calidad, no la cantidad, ni el esnobismo.

Pero, hace unos 15 años llegó, tardíamente, a Latinoamérica la moda de escribir artículos denominados académicos. Florecieron las transnacionales que se auto atribuyeron la capacidad de indexar artículos. La idea la tomaron del index de la Inquisición. La novelería entró hasta en las universidades.

Se llegó a valorar a una persona docente por el número de publicaciones en revistas indexadas. La pregunta de fondo es ¿Cuánto han contribuido a la difusión de la ciencia entre los estudiantes y al desarrollo de la sociedad, la mayor parte de estos artículos? En mi opinión: muy poco. Con algunas excepciones de buenos artículos, la mayor parte de éstos son compilaciones de citas retóricas de algunos “expertos”. Son leídos en un círculo pequeño, casi cerrado, de los autodenominados cientistas. Se ha privilegiado la formalidad no el contenido.

Un artículo, libro, video, etc., vale por su aplicabilidad; no por estar en revista “indexada”. Un docente vale por su metodología agradable para mostrar a los estudiantes cómo se genera la ciencia, los procesos de abstracción, y desarrollar en ellos el gusto por investigar; no por la publicación de artículos indexados estériles. Mejor si publica libros didácticos.

Es hora de exigir que los artículos académicos sean para contribuir a la solución de problemas concretos de la sociedad. Las universidades son para crear ciencia y tecnología para el bienestar de la comunidad. No son para copiar modas foráneas que están destrozando los sistemas educativos. Una universidad vale, y es apreciada por la sociedad, por sus propuestas sostenibles; no por rankings fabricados.