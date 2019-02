El misil humanitario

Algún parecido pudiera existir entre el puente aéreo de Berlín en l 948 y lo que sucede en las fronteras venezolanas con Colombia y Brasil. En ninguno de los dos casos se puede desligar la intervención de intereses geopolíticos de potencias o vecinos, pero tampoco la necesidad de alimentos y medicinas para la población civil.

En ese entorno, la izquierda y la derecha continentales, no indagan sobre el proceso y como respuestas ante los hechos que se precipitan en lo que parece la recta final del chavismo, no alcanzan a comprender que los alimentos y las medicinas no son revolucionarios ni conservadores y que solo están destinados a mitigar el hambre y a curar a los enfermos.



Estos descuidos principalmente de gobernantes y otros actores de América Latina han permitido que un caso que debió ser tratado de manera eficaz en el contexto de la región, salte a la escena mundial y se polarice como sucedió en la Guerra Fría.



Una conclusión preliminar es que el misil político que acompañaba a la ayuda internacional no estalló y el único efecto trascendente fue la imagen repetida de los niveles de represión a los que llegar un régimen cuando el poder se ejerce desde los cuarteles militares que resguardan la estabilidad del régimen. En el plano político se avanzó poco, pues la fuerza militar se mantuvo incólume; más aún, si los mandos están convencidos de que no existen síntomas de una intervención extranjera. Esta acción no cuenta con apoyo, salvo extremistas que no consideran el alto costo político interno y externo que sufriría un presidente de EE.UU.; máxime, en tiempos en los que la reelección está próxima. No hay que descartar como una lección, luego de la fallida llegada de la ayuda humanitaria es que la negociación debe empezar por el alto mando militar y luego, allanado este obstáculo, llegar a la negociación protocolaria con el gobierno de Nicolás Maduro.



La pregunta histórica es cómo sucedió tanto en Venezuela. Era una economía sustentada en el petróleo, sus aulas fueron de un considerable nivel académico y el desarrollo industrial era más parecido a los países del Cono Sur que a los tradicionales productos andinos. Un país que luego de la dictadura militar de Marco Pérez Jiménez logró una concertación –el pacto de Punto Fijo- entre los tres principales partidos políticos: Acción Democrática, Copei y URD. Fue una tierra que acogió a los perseguidos por las feroces dictaduras en la década de los setenta. Con esto, el balance actual es deprimente. Cuba administró su distancia; el Vaticano se perdió en el combate de la pederastia interna; Rusia aprovechó para mostrar los colmillos y Estados Unidos se acerca a un periodo electoral donde no se descarta la reelección; por tanto, los halcones deben volver a sus jaulas, pues no resulta “el gran garrote” en esta época.