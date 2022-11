Miseria de esa política

¿Por qué le cuesta tanto a la política ecuatoriana comprender los temas y colocarlos al margen de intereses bastardos y bajas pasiones? Nuestra política feroz y tribal tiene una inagotable capacidad de destrucción hasta alcanzar niveles de podredumbre. Cuando la barbarie y la crueldad de las bandas del narcotráfico azotan al país, en vez de abrir un espacio de unidad, se derrocha demagogia, tratando de aniquilar al gobierno débil que enfrenta una violencia criminal nunca antes vista.

No se dan cuenta, que es el conjunto del Estado el atacado por la violencia y el terror. Un elemental sentido de responsabilidad indicaba apoyar la institucionalidad, robustecer su capacidad coercitiva del Estado para neutralizar y aplastar al monstruo narco/delictivo. Pero no, embistieron al gobierno sin mencionar ni condenar a las mafias. Un torpe empeño en poner más leña al fuego, a sabiendas que ayudan a la criminalidad. Ataviados de opositores, se han colocado en identidad con las organizaciones delictivas.

Es obvio que la penetración del narco tráfico no es reciente. Antes de la década autoritaria, su magnitud no fue sino una miniatura de lo que ha llegado a ser. Durante la década autocrática se comprendieron con los carteles y los bandidos. Coexistieron. La coartada ideal era el discurso por la revolución y contra el imperialismo. Ahora, la violencia provocada por las organizaciones delictivas es el problema mayor que tenemos. Un gobierno que nació débil y encontró una fuerza pública desmantelada y lánguida. Construir institucionalidad y dotarle de capacidad operativa no es fácil, menos cuando se actúa con candidez.

Vivimos la miseria pervertida de la política. Asusta la combinación de ignorancia, primitivismo, complicidad y demagogia. La indiferencia y el quemeimportismo. Impávidos dejando que operen las bandas y carteles, atacando a quien los enfrenta, devastando lo que queda para compartir los dividendos de la sucia impunidad.