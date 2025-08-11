Nuestra vida digital cada vez más se fusiona con la real. La Protección de Datos Personales se ha convertido en una piedra angular de nuestra libertad individual. No se trata solo de números de tarjeta o contraseñas, sino de la información que define quiénes somos, qué pensamos, qué consumimos, y hasta dónde vamos. En este contexto, iniciativas como “#Mis Datos Soy Yo Iberoamérica” emergen como faros de conocimiento y empoderamiento ciudadano. Para explorar a fondo este tema, conversamos con Elisabeth Bouvier, coordinadora de “Mis Datos Soy Yo Iberoamérica” y coordinadora de la Comisión de Derecho Informático y Tecnológico de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

¿En qué consiste la campaña “Mis Datos Soy Yo Iberoamérica”, cuándo inició, quiénes la conforman y cuál es su objetivo?

Elisabeth al respecto señala:

“El objetivo de “Mis Datos Soy Yo”, desde cuando inició en 2019, es llegar a cada ciudadano de Latinoamérica para empoderarlos en el conocimiento de su derecho a la Protección de Datos Personales y que conocieran herramientas para defenderlos.

Contamos con la colaboración de asociaciones y personas en diferentes países: desde Uruguay; Ecuador con tu participación; Panamá con APANDETEC; Argentina con Guillermo Zamora; Chile con Lorena Donoso; Costa Rica con Pablo Solano. Más tarde, España se nos unió con Víctor Altimira, por eso hoy en día, la iniciativa ahora se denomina “Mis Datos Soy Yo Iberoamérica”.

Nuestro reto fue buscar las herramientas adecuadas para llegar a cada grupo: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, maestros, incluso llegamos a soldados y policía comunitaria, como ocurrió por ejemplo en el Uruguay. Lo hicimos a través de charlas directas, logrando cubrir en Salto, Uruguay, casi todas las escuelas públicas y algunas privadas, llegando a niños de 10 y 11 años, y adolescentes de 12 a 16. También se replicó en Panamá, Ecuador y Argentina. Este reto lo hemos trabajado durante seis años, y hoy es un proyecto consolidado que ha superado nuestras expectativas. Durante este camino varias personas se nos han unido desde otros países como México, con Miriam Padilla de TODO PDP, Dania Bejarano, CEO del proyecto “Prevención Ciberviolencia”, la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, con su líder Claudia Ávalos. Con todos ellos, estamos impulsando campañas contra el ciberacoso y el sharenting, no solo para empoderar en el derecho a la protección de datos, sino también para fomentar un uso responsable de Internet.”

Después de todos estos años, ¿cuáles son los principales vacíos o hallazgos que has encontrado en la población respecto a la comprensión de este derecho?”

“El principal vacío es el desconocimiento del derecho. Por eso, lamentablemente, las personas de todas las edades hacen un uso indebido de las redes, subiendo imágenes o compartiendo datos sensibles, como lo vimos en la pandemia en que se compartieron muchos datos de salud. Para lograr capacitación regional nos enfocaos en las redes y la difusión de infografías y también a través de webinars. Si bien, no tuvimos contacto directo con gobiernos, sí hablamos de las responsabilidades estatales por la gran recolección de datos por interés general. Resulta relevante el impacto, pues después de estas charlas, pudimos ver un cambio en las autoridades sobre todo en mi caso en el Uruguay.

Asimismo, tenemos testimonios que nos demuestran que hemos llegado a las personas, pues una de las profesoras tras una de las capacitaciones en colegios en el Uruguay, nos contó que una chica, tras escucharla la charla, borró a mucha gente de sus redes porque no las conocía. De estos testimonios tenemos varios que nos invitan a seguir trabajando.

Asimismo, tuvimos excelentes devoluciones de adolescentes, que realizaron incluso videos de concientización para difundirles en redes. En Panamá, por ejemplo, la campaña fue tan importante que el gobierno nos pidió utilizarla, con lo cual logramos incluso llenar un vacío institucional.

Como digo, el peor vacío es el desconocimiento, pero la gente, una vez que conoce y entiende la problemática su respuesta es muy positiva; la gente toma conciencia de que el dato somos nosotros mismos. Lo que más nos cuesta es el tema de las imágenes subidas por los padres. Es muy difícil hacerles entender que, aunque es lindo subir fotos de sus hijos, la exposición es excesiva y puede condicionar su futuro, su desarrollo personal. No saben cuánto puede afectarles esa ‘vida en Internet’, esa huella digital que les están creando. Deberían ser más cuidadosos. Hemos tenido más éxito empezando desde abajo: niños, adolescentes, jóvenes. Donde más hemos llenado el vacío es desde la base: niños, adolescentes, jóvenes. Nos cuesta mucho con la gente adulta.”

Efectivamente, vi que también se lanzó una campaña para adultos mayores. Cuéntanos ¿cuál fue la experiencia y los desafíos de llegar a este grupo etario?”

“La experiencia con adultos mayores fue muy linda. Son personas que reciben el tema con mucho entusiasmo y, como lo desconocen, están abiertos a absorber el conocimiento. A ellos se les hizo mucho hincapié en la protección de datos financieros, porque es donde más los atacan. En México fue muy buena la experiencia a través de charlas, y en España, a pesar de que en Europa hay otra cultura de la protección del dato personal, aún quedan cosas por hacer.” Sin embargo, nos cuesta porque es difícil contactarlos y organizarlos.”

¿Cómo crees que se proyecta el proceso de concientización en los próximos años?

“Mira, yo creo que dos cosas nos han ayudado a que la gente tome conciencia: la primera, fue la pandemia, que hizo que se hablara tanto de las aplicaciones de rastreo de contagio, que ahí la gente empezó a entender sobre datos de salud. Por otro lado, la inteligencia artificial está ayudando. Todo el mundo la está usando, y para un uso responsable y ético, las universidades están capacitando a los docentes, quienes a su vez forman a los alumnos. Esto nos podría ayudar a futuro. Creo que es donde más hincapié tenemos que poner, porque hoy tenemos algo mucho peor que en la pandemia; la inteligencia artificial, con su rastrilleo por todos lados. Si la gente no toma conciencia de que todo lo que está en la red será rastreado, entonces… ¿cómo usarán las herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo harán un uso responsable?

Pienso que, a futuro, a medida que se habla más del tema, la gente va tomando conciencia. Aquí en el sur, el tema de la imagen ayudó mucho; saber que la imagen es un dato personal hizo que la gente se interesara. Los casos de jugadores de fútbol en Uruguay que defendieron su imagen, o modelos y farándula en Argentina, donde son personas conocidas, hacen que la gente entienda. Pero creo que nos espera un futuro con mucho por hacer. Con estas tecnologías tan disruptivas, cada vez es más difícil comprender que la tecnología es muy buena, nos ahorrará tiempo, sobre todo en la medicina, pero no podemos perder de vista que el ser humano tiene que ser el centro.”

¿Cuáles son los desafíos que crees serán los que se nos presentarán en los próximos años para concientizar a la ciudadanía en el respecto a la Protección de Datos Personales?

“La Privacidad existe y debemos luchar por ella. En una sociedad con cámaras por todos lados, donde estamos totalmente monitoreados por seguridad, tenemos que luchar por nuestra privacidad, sabiendo dónde están nuestros datos, teniendo conciencia de qué datos subimos a la red. La lucha la asimilo a la de aquellos que lucharon por la libertad hace muchos años, porque si perdemos la privacidad, perdemos la libertad, y no podemos permitir que las máquinas nos manipulen. Me preocupa el tema de los neuroderechos, que nos pongan un chip que solucione una enfermedad pero que nos cambie como somos. Estamos siendo manipulados por los algoritmos, sobre todo si somos personas vulnerables. El algoritmo puede manipular nuestros gustos e incluso nuestra ideología. Es tremendo. Antes buscabas un libro y te salían veinte, ahora te estudian el teclado, las emociones, los emoticones. ¿Dónde queda el ser humano?

El gran desafío del futuro es pensar qué sociedad queremos dejar. Si no tomamos conciencia de todo lo que se sube a la red cuando las siguientes generaciones busquen trabajo, quieran desarrollar su personalidad, se encontrarán con que la mitad de su vida está en Internet, y quizás Internet sepa más de ellos que ellos mismos. Si bien, las tecnologías son muy útiles también plantean riesgos, y nosotros somos responsables de evitarlos. No tenemos que esperar una ley o que nos golpeen la puerta. Hay que pensar en acciones diarias y concretas, por ejemplo, qué subo a mis redes y lo mismo con las aplicaciones. ¿Realmente vale la pena el riesgo y todos los permisos que me piden para funcionar? Si me va a ser útil, le doy los menos permisos posibles, porque cada permiso es la autorización de la escucha de mi intimidad. Estamos entregando nuestra vida. Con la inteligencia artificial, no necesitamos dar ciertos datos, ellos los deducen del cruce de información. Por eso, debemos tomar conciencia de que tenemos que defender nuestra privacidad, porque estamos entregando nuestra libertad.”

La entrevista con Elisabeth Bouvier subraya una verdad innegable, en la era digital, la Privacidad es el nuevo campo de batalla por la libertad. El desconocimiento de nuestros derechos digitales nos deja vulnerables a la manipulación y a la pérdida de nuestra identidad. Iniciativas como “#Mis Datos Soy Yo Iberoamérica” demuestran que la concientización es un camino largo pero fructífero, que debe comenzar desde las bases de la educación y extenderse a todos los ámbitos profesionales y gubernamentales. La tecnología, si bien es una herramienta poderosa para el progreso, exige de nosotros una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con el uso ético.

¡Es hora de actuar! No esperes a que tus datos sean comprometidos para tomar conciencia. Infórmate, cuestiona los permisos que concedes a las aplicaciones, y piensa dos veces antes de compartir información personal en línea; es necesario concientizarnos en Seguridad de la Información que es la base para protección de los datos y la información.

Visita las redes de “Mis Datos Soy Yo” para conocer sobre sus recursos, campañas, proyectos y seminarios. Participa en los eventos que organiza y difunde. El próximo encuentro se realizará en Chile, el 5 de noviembre en Santiago y el 6 de noviembre en Valparaíso, con el apoyo de la Universidad de Valparaíso, la Universidad San Sebastián y el Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías. Un evento imperdible con profesionales de alto nivel dirigida a especialistas y a público en general. Inscripciones desde el 1 de septiembre de 2025.

Recuerda, tus datos eres tú, y protegerlos es proteger tu libertad. ¡Únete a este movimiento por un futuro digital más seguro y consciente!

