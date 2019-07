Ministro, afile tijeras

Si se recorta el gasto, que no sea en los presupuestos de Salud y Educación, se dice insistentemente. Pero, ¿Cuánto en esos presupuestos va a servicios, y cuánto a gastos generales? El Ministro Martínez reveló que en Salud, hay contratados más abogados que en la Procuraduría, y que en Educación, más economistas que en algunas entidades estatales del sector financiero.

Es evidente el motivo: los que ejercen presión a un Gobierno para que les den un puesto, quieren un contrato de consultor, con remuneración generosa, y con residencia en una ciudad que les brinde comodidades.



El Ministro deberá recortar el personal en todas las entidades públicas incluyendo los ministerios sociales, sin afectar a los trabajadores que presten servicios a la ciudadanía.



El compromiso del gobierno en la carta de intención fue disminuir en 6% el rol de pagos del sector público de 2019: en USD 653 millones, de los USD 10.672 millones que fueron el año pasado. Pero en el cuatrimestre, sólo ha bajado USD 12 millones. En la primera revisión del acuerdo, se decidió posponer el grueso de la reducción del rol de pagos a 2020.



Las compras de bienes y servicios deben caer 11%, en USD 639 millones a USD 5.000 millones. Y en enero-abril han aumentado USD 72 millones. En pocas palabras, cero reducción; incluso aumento, en cuatro meses.



El meollo del asunto es que el Gobierno está comprometido a mejorar las cuentas fiscales en USD 5.400 millones en tres años. Ese esfuerzo es para compensar el incremento desmedido en compras públicas y rol de pagos en los once años 2007-2017 inclusive.



En 2006, el rol de pagos del sector público fue de USD 3.000 millones, y si hubiera crecido igual que la economía, habría alcanzado USD 7.500 millones en 2017. Pero no, llegó a USD 10.600 millones, o sea un exceso de USD 3.000 millones. El mismo cálculo para bienes y servicios da USD 2.600 millones de exceso. Sumados, USD 5.600 millones cifra casi exacta al ajuste comprometido.



¿No es acaso justo, entonces, que el ajuste sea dar marcha atrás en el incremento desmedido del gasto corriente, empezando por la legión de abogados y economistas en Salud y Educación, entre otras entidades?



Si no se baja ese gasto, el dinero vendría por aumento en las recaudaciones: más impuestos y elevando precios de los combustibles.



No es justo mayores impuestos, para pagar sueldos de contratistas y funcionarios públicos que no prestan servicios a la ciudadanía. En cuanto al alza de los combustibles, de darse debería invertirse en obra pública o reducir endeudamiento, no ir a gasto corriente.