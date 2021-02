En materia de gastos, hay una realidad: los únicos que jamás faltan son los imprevistos. De esta realidad no escapan las entidades públicas, por más que al elaborar y aprobar su presupuesto anual, calculen con cifras razonables. Por ejemplo: ¿quién pudo prever la llegada del covid 19, que ha exigido –y continuará- ingentes cantidades para detenerlo?

Y si son previsibles, como los gastos en sueldos, viáticos y sobre todo en el incremento de empleados, por cada adicional que ingresa hay que pagar sueldo, sobresueldos, afiliación al Seguro Social, etc.

En el curso de estos días ha surgido preocupación respecto a la cantidad de funcionarios y empleados de los Municipios. Mientras en el año 2018 el gasto sumó 1 220 millones, en el 2020 ascendió a 1 412 millones. Aparte de los de “Personal” hay presupuesto para trabajadores, con los siguientes rubros: 84 008 millones en el año 2019; mientras el año pasado 2020 requirió 98 584 millones. (“Gasto en salarios municipales subió en un 13% en este año 2020”) (EL COMERCIO, 10 de diciembre). Y en un gran resumen. “El 82% de los Municipios aumentó el gasto salarial”.



Difícil y odiosa misión despedir empleados; sin embargo, alguien si lo hizo. Recuerda el lector señor Vicente Fabara Núñez que el Alcalde de Guayaquil León Febres Cordero realizó un notable ajuste del número de empleados. En carta a El Comercio (25 Enero 2021) agrega que el Municipio de Guayaquil tiene alrededor de 3 000 funcionarios y ha hecho una gran obra… “mientras nuestro Municipio no camina y tiene 22 000 funcionarios”

La abundancia de empleados seguramente provoca entre ellos variedad de opiniones y juicios de valor sobre un mismo asunto. El resultado negativo se produce y quienes pagan las consecuencias son los súbditos del Distrito llamados “ciudadanos” para pagar impuestos. Y, por ello, se producen errores de graves consecuencias.

“Contribución de Mejoras no fue bien calculada”. Esa falla burocrática afecta el valor del impuesto predial. ¿Cuántos entendidos, computador en ristre, se encargaron de fijar el nuevo valor de cada predio que ni conocen?

Es notoria la falta de armonía entre Alcalde y concejales. Entre tantos asuntos a resolver está el difícil de la puesta en servicio del tren subterráneo. ¿Cuándo ocurrirá? Debaten largamente sobre su operación. Se dice que de tres modelos de operación ya han escogido uno. Cualquier Operador necesita personal especializado y entrenado previamente para esa labor. ¿Lo hay ya preparado, entrenado y listo?

Operar el subterráneo de Quito necesita de empleados altamente preparados, no en cursos rápidos; o, solo por “recomendación” de algún influyente político. De esta preparación previa ya tenemos conocimiento, porque el trabajo de las compañías petroleras así nos ha enseñado desde años atrás.