Héroes y la negligencia estatal

Existen héroes que con sus actos, perseverancia y ningún renunciamiento a sus luchas han dado ejemplo al país. Dejaron todo durante largos años por la búsqueda de la verdad y más aún cuando de por medio ha estado la vida, la desaparición de seres queridos o finalmente los asesinatos. Pedro Restrepo dejó una huella imborrable de su lucha tesonera en busca de sus hijos.

Contrasta la negligencia y la opacidad del Estado, la indolencia e indiferencia frente al clamor de esposas, madres y padres de familia porque se descubran los hechos. Si alguien hoy ha dado una lección de valentía y dignidad, pero esencialmente una cátedra de amor y persistencia es Patricia Ochoa, en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos por el vil asesinato de su esposo, ex comandante de la FAE, general Jorge Gabela, por haber tenido la valentía de oponerse a la compra de los pésimos helicópteros Druhv, que cobraron víctimas, en el corrupto y abusivo régimen correista.



Ella encontrará algo de alivio en lo profundo del dolor de su familia cuando se haga justicia y entonces su esposo descansará en paz. Una lucha de ocho años que recién ha ganado una batalla, aún no la guerra, al lograr que se apruebe en la Asamblea un informe en el que se establece serias presunciones de un crimen de Estado, orquestado en la administración del déspota y la anuencia y complicidad de ex ministros y altos oficiales de la FAE, cuyos nombres están señalados.



Nadie le hizo caso y las autoridades se burlaron con la mutilación de documentos (no aparece el tercer informe). En esta nueva etapa, ojalá la Fiscalía soslaye su lentitud y temor y actúe con diligencia en los procesos de indagación. Empero, el nuevo fiscal a cargo del proceso ya le ha dicho que podría demorar dos años más. Hasta cuándo se lucha contra la indolencia de las autoridades.

Han pasado nueve años desde cuando un asambleísta, hoy parlamentario andino, presentara una denuncia penal en la Fiscalía para que indague las irregularidades en la compra de los Druhv, en donde constan nombres y apellidos, pero fue archivada.



Otro caso de una mujer valiente, Alexandra Córdova, que va más de cinco años y medio en busca de su hijo, que misteriosamente desapareciera. Pasaron ocho fiscales, tantos policías y hasta hoy no establecen a los responsables. Puro engaño y dilatorias. Por eso, ella ya no confía en estas instituciones y finca sus esperanzas en investigación externas.



Otro caso de padres que buscan entre la basura los restos de su hija Juliana que desapareciera en manos de un pastor evangélico, que ha asumido su responsabilidad. Han pasado seis años y sigue la lucha, en medio de negligencia de diez fiscales que estuvieron a cargo de la indagación. Cuántos casos más habrá que esperar para que el Estado deje de ser indolente.