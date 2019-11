Los actos terroristas que protagonizaron los encargados de destruir los edificios de la Contraloría quedaron al descubierto y evidenciaron lo que querían: tratar de borrar las pruebas de tanto acto de corrupción ocurrido en el gobierno correísta. Quienes han visitado las ruinas en las que quedaron, además de mostrarse horrorizados por el ataque violento, consideran que fue planificado de una manera casi perfecta, que pudiera compararse con la destrucción de las torres gemelas de Nueva York, sin muertos y guardando las distancias, diferencias y dimensiones de los hechos, debido a los objetivos que tenían.

Los vándalos solapados sabían lo que debían hacer y por ello fueron directamente a los departamentos en donde estaban los documentos e investigaciones. Destruyeron la Dirección de Responsabilidades y otras dependencias y los documentos archivados. Felizmente, como era lógico, existen los debidos respaldos pero rehacer las cosas tomará su tiempo. Incluso, el informe del Cuerpo de Bomberos da cuenta de todos los detalles de la forma como actuaron. Cortaron el agua para que cuando lleguen las motobombas de la institución no puedan sofocar el incendio.



Como les falló el intento de golpe de Estado con el que soñaban soterradamente, precisamente en vísperas de la formulación de cargos contra el prófugo de Bélgica por el caso sobornos 2012-2016 y cuando les llega el agua al cuello por tanto acto de corrupción que es indagado, quedaron al descubierto. Los planes estaban hechos para pulverizar las pruebas y borrar las huellas de tanta irregularidad, pero eso no ha sido aislado sino que alerta al país debido a que aquí han estado bien organizados para generar caos y terror. Otra demostración de eso resultó lo que con audacia quisieron incursionar en el Fuerte Militar de Las Balvinas, pero fueron repelidos.



La entidad de fiscalización ha sido un símbolo contra la corrupción, salvo el período anterior que dirigiera otro sentenciado y prófugo de la justicia. Según el Contralor, en los últimos dos años han trabajado en 5 500 informes para precautelar los recursos del Estado y se han establecido unas 10 500 responsabilidades administrativas, 6 400 civiles y se encauzaron 520 indagaciones penales, aunque algunas avanzan lentamente.



Todos estos hechos no pueden quedar en la impunidad, como ha sido la tónica en el país. Más allá de la destrucción de documentos, bienes y las estructuras de la institución tiene que sancionarse con todo el rigor de la ley a los criminales y los autores intelectuales, que se ocultan en el anonimato y cuando son puestos al descubierto repiten con cinismo el discurso manido de que son perseguidos políticos y que no hay pruebas, a pesar de las abundantes y contundentes evidencias que se han presentado, en el debido proceso y con derecho a la defensa.