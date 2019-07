Tigres sueltos o escondidos

Qué difícil resulta combatir la corrupción cuando no existe la voluntad y la decisión en todos los organismos y funciones del Estado, en donde quedan rezagos del nefasto correísmo. Aunque digan lo contrario, se evidencia en las acciones, pronunciamientos y actuaciones que reflejan la ayuda que otorgan a los sospechosos de tanta irregularidad señalada por la Contraloría y la Fiscalía del Estado, pero que chocan contra la acción de varios jueces, no todos por cierto, que prepotentes y sin ruborizarse, que aprendieron en la década de la sumisión, se muestran de cuerpo entero, ni siquiera aceptan los argumentos de la Fiscalía, conceden la libertad a un poderoso ex alto funcionario, se levantan y se van. Por ello es urgente que sean bien evaluados por estas y otras actuaciones porque ni siquiera guardan las apariencias.

Los tigres de la corrupción están sueltos, fugados o escondidos. No aparecen o cuando lo hacen encajan en lo que señalara el filósofo español, Miguel de Unamuno: hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia. Lo grave de todo, son protegidos y ayudados en la justicia. Se confirma con los dictámenes favorables. Se refleja lo que dijera en el 2011 el prófugo que está desaparecido en Bélgica, que había que meterle mano en la justicia.



Esto explica el malestar de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría por la última actuación de un par de jueces de la Corte Nacional, que han sido cuestionados desde antes, que no atendieron el pedido sustentado de la Fiscalía para que no se cambien las medidas cautelares a favor de quien en el poder no solo que visitó a los jueces sino que por escrito les amenazó si fallaban en contra del Estado. Esa era la dependencia del control del autoritario que los sábados dictaminaba lo que debían hacer.



La Fiscalía, con elementos de convicción y debidamente fundamentada, ha formulado cargos concretos, pero la administración de justicia demora y flexibiliza sus acciones, que pueden estar amparadas en las normas legales pero se debe escuchar los fundamentos de la Fiscalía y los riesgos de fugas de presuntos responsables del gobierno anterior. Así ya se han escapado varios ex ministros y ex altos funcionarios de la revolución ciudadana, considerada la administración más corrupta de la historia reciente.



Cómo se puede confiar cuando ni el prófugo desaparecido en Bélgica quiere asomar, dar la cara y por lo menos fijar domicilio para que le lleguen las notificaciones y con ello ejercer su defensa dentro del debido proceso. Iguales casos existen acá con los que quedan porque otros dejaron botando el grillete y se esfumaron. Otros escondidos, con la viveza criolla que les caracteriza, con una justicia timorata, que se acostumbró a recibir las órdenes del correísmo y eso tiene que ser desmontado.