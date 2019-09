Mientras avanzan tantas investigaciones dentro de los procesos judiciales por corrupción en el nefasto gobierno correísta, la pregunta ciudadana se repite: cuándo recuperan la plata producto de esas irregularidades. Con tanta facilidad se mencionan los millones de dólares pero con mucha dificultad se puede acceder para recuperar el dinero. Se esperan sentencias ejecutoriadas, que demoran.

Lastimosamente, el Ecuador ha ido a la retaguardia. En el Perú de la era post Fujimori se descubrieron cuentas en países europeos y de nuestro continente de ex altos funcionarios de ese régimen e incluso ex jefes militares que fueron a parar a la cárcel y se logró recuperar más de USD 270 millones. Igual ha sucedido con el caso Odebrecht, en el que han sido procesados al menos cuatro ex presidentes y lograron el resarcimiento y la reparación de daños de la empresa brasileña.



En el país, resulta cuesta arriba avanzar en los procesos y casi un cuento las disposiciones judiciales para que devuelvan el doble de lo que se habrían beneficiado, de acuerdo a lo que se estableciera en los juicios. Al ex vicepresidente y su tío, que están presos, les fijaron la devolución de USD 14 millones pero se aparenta que no tienen nada y se exige que la sentencia esté en firme. En la mayoría de casos se repite lo mismo. Además, han presentado una serie de recursos judiciales que han frenado la aplicación en el proceso por asociación ilícita, vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht.



Un poderoso y cuestionado ex dirigente del fútbol sale con libertad condicional, emitida por un juez de Ambato. Antes, por la acción sospechosa de unos jueces, hoy en entredicho y evaluados, le rebajaron la pena de 10 a 6 años, a pesar de las evidencias del lavado de activos y pruebas testimoniales de familiares directos por haberles involucrado. Se llegó a determinar en el proceso que recibió USD 6,1 millones en ingresos no justificados. Debe devolver 12 millones. Y así tantos casos.



En el juicio de los Sobornos 2012-2016, que actualmente ha tenido prioridad y en donde hay más de 20 procesados del correísmo, a la cabeza el prófugo en Bélgica, se habla de una cifra insignificante frente a la dimensión de tanto contrato y obras millonarias con presuntas irregularidades en esa administración. Solo para la campaña electoral de Alianza País de la época de la revolución ciudadana 2013-2014 la empresa brasileña entregó USD 5,1 millones, según los testimonios de sus ex directivos.

Todo esto sin contar con el resto de tantos casos en indagación como las obras de la fracasada refinería del Pacífico, que solo han servido para aterrizaje de avionetas del narcotráfico, Caminosca, la hidroeléctrica Manduriacu, la represa de La Esperanza, trasvase Daule-Vinces, el caso de las facturas y empresas de papel, etc.