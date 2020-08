Un candidato a presidente de la República dijo la frase completa, para calificar el mensaje que encerraría votar por otro que ha anunciado su candidatura.

Así activó la fraseología de campaña, haya sido intencional o no. Y evidenció que puede ser que algunos, en diversos escenarios, no digan la frase, pero la practican.



Ejemplos se multiplican, en formas de irregularidades que pueden llegar a ser expresión de corrupción.



Ante el hecho de que, por norma legal, los que ejercen administración y representación legal, son responsables solidarios de las empresas en que aparecen con tales funciones, ante el SRI, el IESS y los trabajadores, se ha multiplicado la práctica de designar “administradores” y “representantes legales” a personas jurídicas – o sea a otras compañías – y en éstas la administración la tienen “colectivos”, un directorio, por ejemplo. En un caso concreto, un directorio tiene 10 directores principales y 10 suplentes, hacen quórum con seis, y sólo tienen inscritos los nombramientos ocho de los directores suplentes de la compañía, realmente empleados inferiores. ¿A quién sería de demandar si violan leyes y contratos en el Ecuador?, La respuesta de algunos podría ser “a mí qué…..”.



En contratación pública cito dos casos.

Uno, un pronunciamiento del Sercop, que debe corregirse. Un oferente persona natural - con requisitos menos exigentes que para una persona jurídica- declara en su VAE –valor agregado ecuatoriano- supuestos activos y personal de una compañía en que es el accionista dominante y representante legal, compañía que no calificaría para ser oferente, por su condición jurídica y económica actual, y le admiten un “supuesto” convenio estratégico en instrumento privado con esa compañía, para usar sus activos y que aporte el personal. Podría ser oferente esa compañía, o hacer consorcio, por escritura pública, si calificara.



Otro caso, el Reglamento General de la Ley que rige la contratación pública, es explícito en señalar que lo que debe subirse al Portal de la Contratación Pública, sólo tiene vigencia desde la fecha en que aparece en el portal. Se está introduciendo en las Resoluciones que deben colocarse en el portal dos artículos, uno que ordena subirla al portal, otro que ordena su ejecución inmediata, sin puntualizar que debe ser antes de la publicación en el portal, pero así lo están interpretando. Una modificación en la integración de una Comisión Técnica la suben al portal ocho días después de la Resolución que la ordenan, pero – en combo- al mismo tiempo en que se publica la autorización para la adjudicación. ¿Cómo le huele?

¿Coincide conmigo, lector, en que “ a mi qué …”, es una aberrante práctica de algunos en la gestión pública y en la privada?