Mesías y mezquinos

La política, y una parte importante de la sociedad ecuatoriana, parecen condicionadas por el mesianismo, la vanidad, la avaricia y la mezquindad.

Nos movemos en la idea de la existencia de “salvadores”, poseedores de la verdad, de quienes tienen una suerte de llave que abre las puertas de lo mejor. Muchos viven en su búsqueda o añorando su presencia, con la idea del paraíso perdido, de situaciones engrandecidas en la memoria, donde todas las faltas, abusos y errores desaparecen, porque se piensa recuperar ese pasado idealizado cuando el mesías, o los allegados a él, regresen. Simplifican los problemas del pasado y del presente.

A esto se asocia la vanidad de quien se piensa elegido, quien asume ser el único capaz de hacer, decir, decidir, con esa imagen sobrevalorada de sí mismo, de sus méritos, de su inteligencia y creatividad, atribuyéndose todo lo bueno y convirtiendo a todos los demás en una imagen borrosa en la foto; asumen haber cometido errores, pero son irrelevantes o el resultado, dicen, de su bondad. Los aciertos se exajeran; con su busca casi desesperada de admiración, reconocimiento por sus contribuciones reales o ficticias, son los que escriben en primera persona o se refieren así mismo en tercera persona con un tono mayestático, sin dejar de repetir lo importantes que son y buscar reconocimiento en los otros.

Muchos de estos personajes se mueven desde la avaricia, un deseo enfermo de poseer, de tener más y más porque eso les hace sentirse sobre los demás. Mezquinos que se mueven desde su interés, y el del grupo que representan, no les importa afectar o dañar a los demás para defender su distorsionada idea de si mismos y su poder; su ruindad suele presentarse como defensa de valores, principios; si no gozan de los privilegios, influencia o poder, no les importa destruir; al final solo buscan admiración, bienes y, con ello, influencia. Estos personajes nunca están solos, siempre estarán acompañados de quienes no serían nada sin las migajas del supuesto mesías.