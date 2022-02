Mesa larga, corta y murales

“Una mesa imponente. Sentados en los extremos opuestos, Macron y Putin. El símbolo perfecto para demostrar lo alejado de las posiciones”.

Una imagen vale más que mil palabras. Y, los símbolos cuentan, dicen mucho, exponen realidades. ¿Quieren comprobarlo? Miren la mesa en donde Macron y Putin dialogaron esta semana, vale la pena googlearlo. Los países de la OTAN están al borde de la guerra con Rusia por una posible invasión a Ucrania, ¿qué tan cercano es el diálogo?

La imagen no puede ser más elocuente. Se trata de una mesa imponente, de punta a punta hay 5 metros. Sentados en los extremos opuestos, Macron y Putin parecían pequeños. Las fotos son risibles, los memes estaban asegurados. Se trata del símbolo perfecto para demostrar lo alejado de las posiciones.

Las caras de enemistad que tenían los líderes eran ya innecesarias. Ya no es necesario más fotografías para transmitir la esencia del hecho. Imposible que los operadores de comunicación, de ambos bandos, no se hayan percatado de eso. Imposible que no haya sido a propósito.

Macron también viajó a Ucrania a entrevistarse con su presidente, aquí la mesa de diálogo era pequeñita. ¿Es que acaso el covid en Ucrania no se contagia con la misma distancia? La cercanía es tremendamente expresiva, como si los líderes, más que dialogar, pretenderían trabajar juntos. Se trata de la imagen y la simbología opuesta. Si alguna duda quedaba sobre la neutralidad de la mediación de Macron, termina siendo disipada. Esa foto de la mesa pequeña también estaba dirigida a los rusos, en plan, “con los ucranianos nos ponemos codo con codo”.

La Plataforma Financiera en Quito también era imaginada como un símbolo. Un estado fuerte, un gobierno exitoso y sólido. Pero terminó siendo lo contrario, la cicatriz de la corrupción del correísmo en Quito. El edificio inundado, semi vacío, expresa muy bien la institucionalidad de este pobre país. Ahora luego del aluvión de La Gasca y La Comuna, Pichincha tendrá un costosísimo mural de casi medio millón de dólares. ¿Símbolo del progreso social? ¿Imagen de una gestión exitosa? Predigo que será lo opuesto.