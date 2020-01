Medio Oriente y la literatura

La literatura es posiblemente la mejor forma de conocer un país y a su gente sin haberlo visitado jamás. La historia rígida, formulada solo con hechos y fechas bien puede acercarnos al pasado de un pueblo o a un punto específico del tiempo, pero una buena novela será capaz de mostrarnos la condición humana de sus protagonistas, sus creencias, costumbres y usos, sus lenguas y sus distintos matices, y, en general, todo aquello que forma parte del espíritu de una nación.

Las generaciones futuras conocerán la historia actual de Medio Oriente a través de la literatura que se escribirá en los próximos años alrededor de personajes siniestros como Saddam Hussein, Abu Bakr al-Baghdadi, Osama Bin Laden, Bashar al-Asad, o como el propio Trump y su nuevo trofeo de caza, el general Qasem Soleimani, cuyo asesinato tiene en vilo a todo el mundo, pero que, sobre todo, ha hecho olvidar aquel proceso de destitución del presidente estadounidense (Impeachment) que ahora resulta un tema lejano y casi de segundo orden en los Estados Unidos.



Kader Abdolah, un escritor de origen iraní publicó hace pocos años una exitosa novela titulada ‘La Casa de la Mezquita’. En esta obra relató la realidad de lo que fue Irán, su patria, hasta 1979, y la violenta transformación político-religiosa que sufrió el país con la revolución del ayatolá Jomeini, que derrocó al sah Mohammad Reza Pahlaví, gobernante cercano al mundo occidental. La conversión a la república islámica y la radicalización religiosa de esta nación basada en los principios del islám chiíta, es uno de los antecedentes inmediatos de la aparición de grupos extremistas como los talibanes, una facción política y militar de los musulmanes sunitas de Afganistán; o de ISIS y su califato en medio de la yihad musulmana; o de Boko Haram, el temible grupo fundamentalista islámico que opera en varios países africanos.



Otra novela que muestra otra pieza de este conflicto es ‘Mil Soles Espléndidos’, del afgano Khaled Hosseini, que repasa las últimas décadas en la historia de Afganistán. Su narración comienza con la ocupación soviética y avanza hasta la cruenta guerra civil, pero pasa por el abominable dominio Talibán y termina con la invasión estadounidense. En esta obra se relata el poder de los talibanes a cuya justicia se someten los ciudadanos que miran la televisión o leen un libro (que no sea el Corán); los homosexuales, perseguidos y ejecutados; o las mujeres que salen de su casa sin la compañía de sus maridos, las que no usan el velo o han osado maquillarse; las adúlteras que son lapidadas en un enorme estadio ante miles de personas.



Por supuesto, existe mucha literatura que permite conocer o entender, aunque sea una mínima parte de un conflicto que no solo beneficia a Trump, por ahora alejado del Impeachment y más cerca de su reelección, sino que también ha desequilibrado otra vez las fuerzas entre chiítas y sunitas, las dos grandes ramas del islam que viven constantemente en guerra.