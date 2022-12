Medio Metro

El Metro de Quito no se inaugura según lo anunciado. Lo hará en marzo 23. El retraso se ha encubierto con palabras mágicas: se abre pero no se abre, será progresivo, será por fases. Solo se podrán visitar algunas paradas para reconocimiento. Sin trenes ni viajes. Una burla... las obras no se inauguran un poquito ni por segmentos; está listo o no. Las autoridades sabían todo de antemano.

Datos relevantes... El Metro primera red subterránea- será la infraestructura de mayor magnitud y la más costosa. Cubrirá 22.6km de Quitumbe al Labrador en 34 minutos con 15 estaciones... Las primeras ideas vienen de lejos y la obra cruza 4 alcaldías. Movilizará más de 300 mil personas por día. Cerca del 37% del costo es cubierto por el estado. El pasaje costará $0.45, bastante más que el actual. El proceso de construcción ha sido retorcido, con cambios de autoridades y anuncios falsos. No han faltado corruptelas e inconsistencias en la contratación. La desconfianza ron-da la obra. Aún así, no faltará público novelero para la inauguración mentirosa. Tres aspectos críticos. Uno, los plazos políticos e intereses de figuración. Dos, la pésima planificación técnica que debió incluir contingencias y riesgos, aprendizaje, sistema global. Tres, la comunicación ambigua y opaca... Y una preocupación de fondo: el peligro de sostenibilidad y los elevados subsidios. Se advierten atrasos claves. Ausencia de planes de contingencia. Señalización y acceso a personas con discapacidad. Y lo peor, falta de articulación con el transporte de superficie que revela ausencia de visión de sistema. El trabajo por pedazos generará ineficiencias y caos. Se vienen la elección de Alcalde de Quito para febrero. Momento para que los candidatos se empapen sobre el Metro, propongan soluciones, diseñen las extensiones futuras. Y organicen un sistema de transporte subterráneo y de superficie integral, eficiente y seguro. La pésima calidad, inseguridad y maltrato hoy resultan insoportables. Merecemos algo más que Medio Metro.