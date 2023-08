Me habita la desesperanza

Vergüenza deberíamos tener los ecuatorianos porque uno de cada tres niños sufren desnutrición infantil crónica, mientras regalamos 4 mil millones de dólares anuales a un millón de propietarios de vehículos que no lo necesitan porque están en capacidad de pagar el precio internacional de los combustibles, y a los dueños de la industria camaronera que han obtenido cuantiosas ganancias al exportar 7.300 millones de dólares el año pasado. Ningún candidato está comprometido con este tema porque es impopular para la clase media pero altamente necesario para más de 4 millones de ecuatorianos que son pobres.

Cuando preguntamos a un pueblo desinformado si prefiere que el petróleo no se explote corremos el riesgo de renunciar a 1.200 millones de dólares cada año. El pueblo que recibe sueldos del gobierno debe saber que el petróleo es la mitad del sueldo nacional y que no habrá recursos suficientes para, por ejemplo, proveer de agua potable ni alcantarillado para la gente que sufre estas carencias que causan enfermedades crónicas.

Es absurdo que en el Ecuador que necesita recursos para salir del subdesarrollo haya empleadores que no pagan al IESS 2 mil millones de dólares, sin que el Estado haya hecho algo para cobrar este dinero, que incluso han descontado de los sueldos y no han entregado el aporte personal de los trabajadores. También es vergonzoso que haya más de 3 mil millones de dólares en impuestos no pagados y que los gobiernos no hayan sido capaces de aplicar sanciones penales, como ocurre en otros países, a quienes evaden el pago mediante elusiones y evasiones de gente poderosa. Por todo esto la desesperanza me habita.

Un año y medio es un lapso en el que se puede hacer varias acciones en favor de la justicia económica y social, como lo hizo Clemente Yerovi en el siglo pasado, cuyo legado debe influir en el próximo presidente que debe ser comprometido con este tema.