Mientras el Observatorio del Gasto Público reveló que el Ministerio de Salud solo ha ejecutado el 11,86% del presupuesto 2025, los proveedores de servicios de limpieza y seguridad están impagos tres meses y los médicos del hospital Eugenio Espejo recurren a bancos de alimentos para dar de comer a los pacientes, llega la noticia de la muerte de varios neonatos en el hospital Universitario de Guayaquil.

Al tiempo que el viceministro de Gobernanza informa que este año han fallecido 624 neonatos, 75 fallecieron en el hospital Universitario de Guayaquil, la presidenta de la Comisión Protectora de los Derechos de los Niños y Adolescentes de la Asamblea asegura que del total 48 murieron por sepsis bacteriana, solo en 2025.

Quizás una comparación ayude a entender la gravedad de las circunstancias. En Perú, un país con casi el doble de población que el Ecuador, este año han registrado 229 casos de muerte de neonatos, es decir, menos de la mitad de recién nacidos murieron en un país de más de 38 millones de habitantes, gracias a un programa de protección materno infantil que ha reducido al diez por ciento el número de muertes respecto a 2024.

Sin restar gravedad al caso del hospital Universitario, el problema sanitario por la bacteria Klebsiella pneumoniae no es nuevo. Según recoge diario ‘El Universo’, el año pasado la Asamblea Nacional exhortó al Presidente de la República a declarar la emergencia sanitaria en el hospital Marco Vinicio Iza de Nueva Loja, donde murieron 138 recién nacidos, entre 2020 y 2024, por esa bacteria, aunque la gestión no tuvo resultados.

Si bien ahora parecen sonar las alarmas, pues la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Organización Panamericana de la Salud han iniciado investigaciones, al escuchar a los funcionarios del Ministerio de Salud enumerar los porcentajes de abastecimiento en los hospitales, viene a la cabeza el concepto de Hanna Arendt sobre la banalidad del mal.

Dos años después de cubrir para ‘The New Yorker’ el juicio realizado al nazi Adolf Eichmann en Israel, Arendt publicó un libro donde reflexiona sobre la argumentación de Eichmann, uno de los organizadores del holocausto en la Segunda Guerra Mundial, quien aseguraba no tener responsabilidad porque “solo obedecía órdenes”.

En su reflexión, Arendt considera que el problema en la actitud del burócrata es que renuncia a tener cualidades personales e iniciativa propia, lo cual le sirve para escudarse de las consecuencias de sus actos, pues al decir que no tuvo ninguna intención, buena o mala, renuncia a la condición de persona. Esa misma lógica parece dominar en la burocracia nacional, incapaz de conmoverse con la muerte de cientos de recién nacidos.