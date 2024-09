Es maravilloso mirar cómo varias redacciones periodísticas, alrededor del mundo, piensan en soluciones eficientes frente a la desinformación. Es que hay conciencia de que la de educación mediática es imprescindible, aunque de largo plazo, y que los procesos de verificación de información no son suficientes, especialmente si se producen después de que un contenido se ha viralizado.

Tres de las ideas que les voy a comentar fueron presentadas la semana pasada en IV Cumbre Mundial sobre Desinformación, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, espacio que une a especialistas en el tema y donde se presentaron estas propuestas.

Desde España, se mostró, por ejemplo, cómo están trabajando en procesos de verificación de audios con un programa informático que en un tiempo más será de acceso. Una vez que la duplicación de voz con asistencia de la inteligencia artificial es irreconocible por nuestro oído, surge esta idea para comprobar si lo que se escucha es real o no.

También se publicitó la generación de una credencial de procedencia, para el control de las imágenes, que más allá de la meta información que se puede incluir en una fotografía o video, hay otros elementos que dan garantía de que es real. Esto ya se usa en varios medios y la certificación funciona por dos años.

La tercera es una iniciativa que se llama Operación Retuit y que ha sido clave en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales de julio pasado. Desde hace algo más de un mes, con ayuda de la inteligencia artificial, se crearon dos avatares que cuentan las informaciones generadas por un grupo de periodistas y sus medios, para continuar informando con seriedad y calidad, con lo que evitan exponerse y ser apresados por la dictadura de Nicolás Maduro.

Las posibilidades que ofrece la tecnología a la industria mediática son enormes y la clave es no tenerle miedo, experimentar, usarla, acercarse a ellos. Es mucho más riesgoso no acercarse a ella, porque significará que localmente no se aprendió mucho luego de que las redes sociales, entre la primera y segunda década de este siglo, avasallaron y colaboraron para que los medios de comunicación y los periodistas pierdan espacio. Muchas de las herramientas son de acceso gratuito y es cuestión de ingenio y ganas de utilizarlas para garantizar información de calidad.

En la mayoría de ciudades del Ecuador, los periodistas se quejan de los riesgos para cubrir temas locales vinculados con corrupción, falta de transparencia y crimen. Estos ejemplos muestran que se puede, pero requiere también de trabajo colaborativo, de compromiso y de organización.

Mientras más espacios continúe cediendo la prensa, en lo que concierne a información de calidad, más problemas de polarización y desinformación se generarán. Y, por supuesto, quien pierde son las audiencias que no saben qué creer, cómo informarse, qué consumir.

La vinculación de varios de los problemas de las democracias actuales con este fenómeno de infoxicación (consumo de exceso de contenido, más allá de que sea real o no) y la desinformación (campañas específicas para generar miedo) golpean a la estabilidad de la región. No podemos olvidar que vivimos en medio de grupos de poder, muchos por fuera de la ley, que lo que más les importas es mantener caotizada a la opinión pública y confundidas a las audiencias.