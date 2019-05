Cambio, señor árbitro

El juez de línea se acerca a la cancha, muestra la pantalla electrónica y los comentaristas indican que habrá un cambio, juegan los Ñaños de Cumbayork contra los Vólidos de Solanda.

El partido dura cuatro años, durante el cambio los jugadores se toman un tiempo para charlar, como siempre apodados por los comentaristas deportivos, que con mucho ingenio lo saben hacer.



Crispeta con la 23 sale de la cancha, y Lomero con el 19 entra, se toman un tiempo para charlar.

Lomero: Oye Crispeta, partido complejo hasta el momento.



Crispeta: sin duda alguna, jugué con el público en contra, a pesar de que les entregué la mejor obra en la historia en la ciudad.



Lomero: Te he visto apurado mostrando obras a último momento.



Crispeta: si hermano hay que dejar la sensación al final de que se hizo mucho, es lo que se acuerda la gente, de pronto para la próxima elección será lo único que recuerden.



Lomero: Difícil, tuviste varios problemas y has indicando que en todos tiene la culpa alguien más, recuerda que siempre el éxito es del equipo y el fracaso del líder. En la basura culpa del gerente, en la demora en la gestión municipal culpa del Concejo, en los baches culpa de la lluvia y en la inseguridad, de los ladrones.



Crispeta: Ya no machaques, recuerda que dejo la mayor obra de transporte



Lomero: Bueno, bueno hermano, no doy mas hacha. Oye pero lo que si has sido es medio mandarina vos ñaño, tu señora metida en todo, dicen que hasta los proyectos de la Dany se apropió.



Crispeta: no, lo que pasa que la man es intensa y tocaba darle su espacio.



Bueno y ahora que te toca entrar a jugar, ¿qué propones?



Lomero: El agua ya está inventada. Voy a juntarme con los que saben, yo me ocupo de conseguir el apoyo del Concejo y que los especialistas comanden las áreas estratégicas. Además voy a apoyarme en los de antes, tienen experiencia, ya cometieron errores y tuvieron muchos aciertos, es importante trabajar en un concepto colectivo de ciudad y no por interés políticos.



Crispeta: Suena lindo pero una cosa es con guitarra y otra con violín, y eso que vos eres músico. Además que no todos tienen el concepto de trabajar por la ciudad, sino por sus interés partidistas y acuérdate que algunitos bailan y cantan al son del resentido del ático, y allí no hay ética que valga.



Lomero: Por suerte les conozco, acuérdate que fui parte, en todo caso, hoy hay que pensar en los intereses de los Quiteños.



Además debo agradecer a tus votantes de 2015, se fueron por el César en esta ocasión y le jodieron al Paco, bien noveleros tus ex panas, pero hay que darles las gracias. Por eso les voy a incluir, para que vean que conmigo también se puede. Voy a rescatar lo que has hecho bien, no todo es malo. Me voy a jugar el partido, ya me está llamando el Carrión, que sabe de futbol y de ciudad. Nos vemos y suerte Crispeta.