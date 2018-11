Gradualismo de Moreno, a prueba

Los actores económicos esperaban que la política se estabilizara, lo cual equivale a decir que hubiera la seguridad de que un líder erosivo como el expresidente Correa, en función de los actos por los que debe responder ante la justicia, no volviera apenas los ecuatorianos se desencantaran de la reforma institucional y de la lucha contra la corrupción.

Si bien está claro que Correa no vendrá a enfrentar los cargos por su presunta responsabilidad en el secuestro de Fernando Balda (tendría que llegar a la cárcel) y que tramita su asilo en Bélgica, aún faltan decisiones procesales para saber en cuánto tiempo pudiera prescribir un caso que ocurrió en el 2012.



Ahora la Fiscalía ha pedido que se investigue posible peculado y fraude procesal dentro del mismo caso, mientras que se espera que se abran más adelante procesos relacionados con la deuda externa. Ya está, entonces, la supuesta estabilidad para empezar a ocuparse de la economía y del empleo a tiempo completo. ¿Ahora sí regresará el dinero?



¿Qué le falta al modelo gradualista del gobierno de la transición para convencer a los empresarios e inversionistas, más aún cuando lo lidera un ministro salido de sus filas? Richard Martínez defiende los incentivos a la producción y el impulso a las inversiones y a las exportaciones, en lo cual ha trabajado, de modo denodado, otro representante del sector privado como Pablo Campana.



Quizás por falta de dinero más que por convicción, en los hechos el Estado deja de ser el motor de la economía y espera que el sector privado haga su parte. USD 1 000 millones del presupuesto del 2019 dependen de alianzas público-privadas en varios proyectos viales y uno hidroeléctrico. Pero al parecer falta más.



Se escucha decir que se debe replantear el Impuesto a la Salida de Divisas, para dar mayor confianza al modelo de apertura que propone el Gobierno. Se pide que los recortes en un sector público que creció de modo obsceno en los últimos años sean realistas. ¿Y luego vendrá de verdad la reactivación?



El plan económico es modesto y sigue basándose en créditos cuyos costos financieros habrá que ver más en detalle. El presidente Lenín Moreno lleva en su carpeta a China varias solicitudes de crédito urgentes, cuando todavía no se han revisado los empréstitos basados en las preventas petroleras.



Ya sabemos que estamos encerrados en la lógica del gradualismo decidida para evitar una crisis social y política, lo cual nos condena a una economía ralentizada, pero aun así hay que hacer las tareas con seriedad.



Eso no sucederá mientras se siga con la triquiñuela de los falsos recortes (sobran asesores en todas las dependencias), con descaros como los de una Asamblea que no fiscaliza, con los palanqueos de siempre para ‘reinstitucionalizar’ a conveniencia o con actores económicos sin responsabilidad social.