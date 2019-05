Quito, una ciudad para sobrevivir

No, uno de los principales problemas de Quito no es la inseguridad, que en algunos barrios provoca marchas y obliga a que los vecinos se organicen, o que simplemente se refleja en un lapidario ‘ladrón cogido, ladrón quemado’, que muestra la impotencia y la deshumanización. Es la absoluta falta de empatía del quiteño, su poco sentido de convivencia.

Le pedimos mucho a la ciudad a cambio de nuestros impuestos pero no le damos nada, o le damos muy poco. Nos encerramos por el miedo y dejamos que los espacios públicos sean tomados por personas que escogen su auto, la vereda, los parques, para alcoholizarse y para escuchar música a todo volumen.



Sé que suena más trascendente ocuparse del ‘Arroz verde’ y la corrupción, de la nacionalidad de Assange, del Acuerdo Nacional que de los problemas del vecindario, pero los problemas del día a día definen el hoy y el mañana colectivo: no es con nosotros lo que pasa en los semáforos, no nos compete el desplazamiento de los informales nacionales a cargo de los emigrantes, no importa el barrio.



Con ese desapego, con esa falta de tejido social, estamos perdiendo la ciudad, sus espacios. El Municipio está atento a cualquier denuncia que se publica para mandar a limpiar y recoger las evidencias de la basura y de las borracheras, mientras la Policía hace lo que puede para atender los escándalos en los espacios públicos. Pero no se trata de un problema de descooordinación en las tareas de control y sanción entre el Municipio y el Ministerio del Interior, sino que estamos viendo los árboles y no nos importa el bosque.



Quito es la ciudad más poblada del país y tiene una enorme masa joven que no trabaja -o que empieza a trabajar más tarde que las anteriores generaciones- y no cuenta con espacios de diversión de bajo costo. Cuando salen a beber y escuchar música, lo hacen sin ningún respeto a la ciudad ni a los vecinos; nadie, ni en su casa ni en sus colegios, les enseñó a respetar el derecho de los otros. Las leyes son durísimas pero nadie las cumple.



Lo mismo pasa con los dueños de los perros: el derecho de los otros para caminar por veredas y espacios verdes sin excrementos no existe. Y con los conductores, no solo del transporte público, que se toman las vías para pelear por un pasajero y contaminan el aire, sino con los que ponen en peligro a los otros mientras usan sus teléfonos móviles.



Escuché a una alta autoridad decir que se trata de la transición de Quito de ciudad pequeña a metrópoli. ¡Qué va! Quienquiera que haya viajado sabe que las grandes ciudades no serían tales si no tuvieran reglas claras de convivencia, que deben respetarse. No se trata de nostalgia: alguna vez aspiramos a tener una ciudad para vivir; hoy hemos dejado que se convierta en una ciudad para sobrevivir.

¿Qué piensan de todo esto el nuevo ‘Mantaya’ de la ciudad y su ‘dream team’?