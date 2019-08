Lenín Moreno no es Macri

Son mayores las diferencias que las semejanzas entre la situación ecuatoriana y la argentina, de modo que quienes ven en el triunfo de los Fernández -Alberto y Cristina- una clarinada del regreso del llamado Socialismo del Siglo XXI, están confundiendo la realidad con sus deseos.

Una advertencia de la clase media a un gobierno errático y que quiere a toda costa ser popular -he ahí dos parecidos- en plena etapa preelectoral no puede traducirse textualmente a un país que está a la espera de las reformas tributarias, laborales y electorales, antes de los comicios del 2001.

Allá, en las decisiones está involucrado, básicamente, Mauricio Macri, quien busca la reelección y ha sufrido los excesos de la soberbia y del miedo, después de los resultados de las primarias. Sus medidas populistas de última hora serán aprovechadas lo mejor posible por el electorado, pero nada garantiza que logrará revertir la tendencia.



Acá, en las decisiones que se tomarán en la Asamblea, para bien o para mal, están involucrados todos quienes tienen aspiraciones presidenciales y legislativas para el 2021. Los movimientos que entraron al acuerdo de mayo tendrán que hacer la tarea. Pero no solo ellos: todos quienes quieran gobernar el Ecuador saben que la casa debe quedar en orden, aunque el gasto lo haga Moreno.



Por ahora, las huestes de la Revolución Ciudadana, más que festejar, deben estar atentas a las decisiones judiciales, que poco a poco van tomando ritmo frente a la mayor estafa a la que ha sido sometido el país a lo largo de su historia republicana. De paso, tienen que recomponer el estropeado tablero político tras la destitución de la mayoría tuarista-correísta del Consejo de Participación Ciudadana.



Desde luego, en la orilla no correísta las cosas tampoco serán fáciles y tendrán sus costos. Para empezar, los dirigentes de los movimientos que participan en el acuerdo legislativo se quejan de que, hasta ahora, el Gobierno no ha aclarado el panorama sobre las reformas tributaria y laboral.

Si bien el ministro Iván Ontaneda considera que es bueno que los legisladores se desestresen durante la vacancia antes de tratar las reformas en ‘dos, tres o cuatro semanas’, es imprescindible que estudien los contenidos. El déficit de negociación política del Gobierno en el Legislativo es lamentable, y uno se pregunta si esto se debe a que el frente político está más dedicado a salvar su propio pellejo que a apoyar al debilitado Gobierno.



Como fuera, todos los dirigentes políticos ecuatorianos saben que las lecciones argentinas les competen, sobre todo, a ellos. El actual Gobierno seguramente correrá con un candidato presidencial, pero son los otros presidenciables quienes tienen que preocuparse más del país que quieren gobernar.

En eso, ellos se parecen más a Mauricio Macri que el mismo Lenín Moreno.