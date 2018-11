El déficit de Moreno es político

El presidente Moreno sigue buscando un discurso político que cuadre mejor con su gestión. El viernes en Manta, horas antes de reunirse con un Gabinete que ha tenido dos ajustes en 18 meses, tendió ‘la mano derecha para los que quieren producir’. Dentro de esta imagen usada por una línea del socialismo, la mano izquierda es la que hace inversión social.

Era un cierre de semana que dejó claro que la Pro forma 2019 no es consistente (estimación del precio del crudo, detalles sobre el endeudamiento) y, sobre todo, que no hubo consenso con sectores como la educación. Lo que debía ser una discusión previa se saldó con protestas universitarias y con el reconocimiento del error. Los fondos se restituirán pero no sabemos de dónde saldrá ese dinero.



La cosa no quedó ahí. El error de la mano derecha terminó con la salida del Ministro de Educación quien, después de renunciar y de hacer un reclamo cordial pero firme, usó las redes sociales para aclarar que no lo renunciaron sino que él se va. La mano izquierda tampoco está contenta con la reducción de fondos para prevenir la violencia contra las mujeres. De USD 8,5 millones a USD 600 000.



Hay un error metodológico que no se arregla con maquillajes como los del jueves, cuando el Gobierno quiso minimizar la renuncia de Fander Falconí como parte de una crisis de gabinete provocada por el Presidente. Si sus consejeros y asesores dedican sus esfuerzos a desplegar tan brillantes tácticas, no queda duda de que el mayor déficit es político.



Como si fuéramos ciegos frente a la presión de los transportistas, el Secretario de la Política dice post mortem que hay libertad para expresarse pero que no permitirán que se altere el orden público. Luego del diálogo abierto hace meses, está claro que el Gobierno no tiene idea de cómo encauzarlo para que no se convierta en bloqueo, excepto haciendo ofertas a todos los que salen a las calles. O jugándose a una azarosa consulta popular.



A estas alturas, es necesario preguntarse cuán eficientes son las manos -izquierdas o derechas- de Moreno. En un país orientado a la filiación y no a los objetivos, parece normal que él busque amigos y conocidos suyos. Pero en esas relaciones es difícil distinguir entre fidelidad y lealtad y, sobre todo, entre tener buena voluntad y ser competente.



Más que un ajuste en el gabinete, el Presidente debiera replantear su estilo de trabajo: la delegación debe venir acompañada de evaluaciones periódicas y objetivas. Se trata de un país en una situación económica delicada en que se necesita aterrizar las cifras bonitas de la mano derecha para repartir.

También debe retomar de verdad la iniciativa política, más allá de juegos de palabras, promesas o tácticas de alargamiento. Presidente, ponga a trabajar a su equipo político, exíjale resultados más allá de amiguismos, y evite a tiempo que lo dejen atado de manos.