Maltrato al ciudadano

Es conocido el irrespeto con elcual, en general, el empleado público trata al ciudadano. Sin embargo, lo que ocurre ahora con la revisión vehicular y matriculación en Quito, rebasa todo límite racional.

Debido a negligencia o intereses crematísticos, la revisión y matriculación que debía realizarse entre febrero y diciembre, como todos los años, se la corrió para el período julio – diciembre. Es decir que, en 6 meses, se debe cumplir la tarea de 11 meses. Según la concejal Mónica Sandoval, en Quito deben revisarse 420 000 vehículos, lo cual, asumiendo que el servicio se brindase 7 días a la semana, implicaría inspeccionar 2 300 unidades diarias. En 8 horas, 287 autos por hora. En 10 horas, 230 en cada hora. Para empezar -expresó la concejal– en julio no estuvieron operando todos los centros de revisión, colapsó el sistema para obtener turnos y no se disponía de los estiquers, (que desde hace 3 años valen 5 dólares cuando su costo es de centavos de dólar). De allí que la funcionaria sugirió no revisar el 2022 y diferir, con la preparación necesaria para el 2023.

Para completar el castigo al que está sometido el ciudadano quiteño, el sistema de asignación de turnos ha estado caído el jueves 1 y viernes 2 de este mes; sábado y domingo indicó “intente más tarde”. Y el lunes 5 “al momento todas las citas de matriculación han sido seleccionadas, se habilitarán más turnos en las próximas horas”. Los estiquers, debieron entregarse al momento de la revisión, pero se obligó al ciudadano a perder otras 3 o 4 horas buscándolos en el Bicentenario, en medio de un caos colosal. Y, además, se cobran multas de 25 dólares por atrasos en la revisión. El alcalde Guarderas, que es persona sensata, y cuyo mandato dura hasta mayo del próximo año, no puede permitir este grosero atropello al ciudadano. Elimine la revisión este año, ponga de patitas en la calle a los responsables y prepare lo necesario para 2023.