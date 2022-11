Lula, Petro, Boric

La elección de Lula, como sucedió anteriormente con las de Petro y de Boric, ha provocado en algunos sectores una reacción pesimista, que pronostica que Brasil, luego de Colombia y Chile, se ha encarrilado igualmente en el sendero del socialismo del siglo XXI, para hacer compañía a Venezuela y Nicaragua.

A mi modo de ver se trata de un pronóstico apresurado y simplificador. Responde, por cierto, al temor que tenemos los ecuatorianos, luego de sufrir a Correa, de que los candidatos que se definen de izquierda tengan el propósito, manifiesto o escondido, de llevar a sus países por ese sendero.

Que un político latinoamericano sea de izquierda no quiere decir que comparta la pretensión de imitar a países en que la democracia está a punto de extinguirse, si no se ha extinguido ya. Muchos de esos políticos, claramente identificados de izquierda, y de los más destacados, no creen en el modelo que se ha implantado en tales países y que todavía, de alguna manera, se impulsa para el Ecuador. Ser de izquierda no significa de ninguna manera ser enemigo de la democracia.

Pero también podría ocurrir, digo es un decir, que aunque los presidentes elegidos, creyeran en el modelo chavista, seguramente consideran que no les sería ni fácil ni conveniente el tratar de implantarlo. Hay varias razones. En primer lugar porque, aunque ganaron las elecciones, lo hicieron en forma apretada y ante candidatos que no constituían verdaderas alternativas políticas, como los señores Kast o Hernández, y el mismo Bolsonaro.

Lo que sí es evidente es que los tres países, como todos los de la región, viven una aguda polarización política, y no faltan sectores extremistas en uno y otro lado. Pero también en los tres países hay partidos, hay una cultura institucional, una tradición histórica, una sociedad civil que se convierte en una barrera frente a los propósitos extremistas. La derrota del proyecto de una nueva constitución para Chile es lamejor prueba de esta realidad.