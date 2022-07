La aprehensión de Leonidas Iza en los primeros días del reciente Paro Nacional, fue un claro error estratégico; esa acción fortaleció su liderazgo, detrás cerró filas una parte del movimiento indígena que se había mostrado criticó a la estrategia de confrontación que él representa. Un mal golpe de efecto, una fallida muestra de poder, pensado por alguien que no entiende el funcionamiento de la Conaie.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención como arbitraria y como un ejemplo de criminalización de la protesta social, empero una jueza consideró legal a la detención; el posible delito: “paralización de un servicio público”. Dictaron a su favor algunas medidas alternativas a la prisión preventiva, se ordenó su libertad y se lo llamó a juicio.

El día de la audiencia, fallida, el señor Iza afirmó que no existe delito alguno y se presentó como un luchador social que ejercía su derecho a la resistencia. Una idea cargada de peligroso romanticismo que, de aceptarse como justificación de acciones violentas, anularía radicalmente el derecho, solo porque si la acción descrita como delito se comete en el marco de la “lucha social” o es realizada, instigada o planeada por alguien con el membrete de luchador social, no habría responsabilidad. Se entiende, del razonamiento, que si la acción se considera justa, no se aplica la ley.

Así, reaparece una peligrosa idea que la modernidad había superado: no se juzgan acciones, se juzgan personas. De aceptarse esta idea el tema trascendería al señor Iza, anularía la aplicación de los instrumentos normativos e institucionales, con los que se cuenta en una democracia para enfrentar abusos y excesos.

Se sabe que el derecho penal es selectivo, que en el sistema “caen” especialmente los más pobres. Esto es inaceptable, pero el señor Iza, y algunos de sus defensores, propone formalizar una excepción: actuar en nombre de una causa justa genera inmunidad. Derecho a la carta para los “luchadores sociales”.