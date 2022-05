Los peatones, ¿tenemos derechos?

Los caminantes –pero sobre todo las caminantes– de Quito sabemos que la ciudad es poco amistosa con los peatones. Si bien el problema no es nuevo –ya en la década de 1940, El Comercio reportaba los problemas por la circulación simultánea de animales y vehículos– se ha agravado en los últimos tiempos por las patinetas, scooters, bicicletas y motocicletas, que invaden las aceras.

Peor aún: no hay a quién quejarse. Los agentes metropolitanos de tránsito solo están interesados en sorprender a quienes han salido con su auto en Pico y Placa y en darle asistencia al semáforo en las horas de congestión. Sin embargo, no tienen autoridad (y si la tienen no la ejercen) para llamar al orden a quienes ocupan los espacios destinados a la circulación peatonal.

Para las agencias Nacional y Metropolitana de Transporte solo interesan los motorizados, a quienes pueden cobrar impuestos e imponer multas; mientras los que nos transportamos a pie estamos abandonados a nuestra suerte, pese a que la ley determine como derechos de los peatones: garantías para un tránsito seguro, vías públicas sin obstáculos, libre circulación sobre las aceras y zonas peatonales, entre otras maravillas que no se cumplen.

Los ciclistas, tan maltratados por quienes van en autos, no han encontrado mejor solución que tomarse las veredas, con lo cual pasaron de víctimas de los conductores a victimarios de los peatones. Peor aún, los motociclistas –policías nacionales y de tránsito incluidos– no solo usan las veredas sino que hacen bramar sus motos cuando algún desprevenido no se ha tirado contra la pared para facilitarles el paso.

Más allá de las complejidades propias de una ciudad en crecimiento, necesitamos un pacto de convivencia con mayor amplitud de miras que estrechar las calles para dar paso a vehículos alternativos; implica enseñar a los choferes de estos nuevos y variados medios de transporte que los peatones merecen el mismo respeto que ellos exigen de los conductores.