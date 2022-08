Hay políticos y sus organizaciones que tienen como postulado el engaño y la mentira para imponerse y captar o volver al poder. Ya demostraron de lo que fueron capaces y hoy persisten en lo mismo. A qué degradación de la política se ha llegado que no tienen vergüenza al pregonar con cinismo que los hechos y evidencias ocurridos y probados no fueron así.

Los corruptos, evidenciados en actos que les llevó a la cárcel a unos o están prófugos de la justicia otros o que causaron muertos y heridos y millonarios perjuicios al Estado, quieren imponerse con audacia al proclamar que los corruptos son los otros.

Casos concretos: hubo un juicio por las irregularidades en el caso Odebrecht, denominado Sobornos 2012-2016, que terminó con una sentencia condenatoria ejecutoriada y que señalara en su fallo, confirmado por una decena de jueces nacionales, que hubo una organización delincuencial que actuara desde el poder. Desesperados por lograr la revisión de los fallos, riegan en la redes sociales que las centenares de pruebas presentadas fueron falsas, lo que no pudieron demostrar en el proceso.

Durante esa administración corrupta compraron de manera irregular 7 helicópteros Druhv, cuatro de ellos se cayeron, que causaron tres fallecidos y cuatro heridos, que produjeron un perjuicio al Estado de USD 66 millones y lo más grave: el asesinato del ex comandante de la FAE que se opuso a esa adquisición. Más de una década después se desarrolla un juicio penal para establecer a los responsables y resulta que todo eso es invento, que no hubo ni helicópteros, ni accidentes ni muertos y que los corruptos son los otros. Y existen tantos casos más que no tienen vergüenza de seguir defendiendo lo indefendible.

La única manera de enfrentar estos engaños políticos es con la conciencia colectiva, la búsqueda de la verdad con información veraz, que haga despertar a los ingenuos que creen en esas mentiras, que lespuede llevar a una situación similar a realidades lacerantes como Venezuela: todos iguales pero en la miseria.