Las tesis de Cordeiro y los descubrimientos de Hall convergen en una idea central: el envejecimiento no es un destino inmutable, sino un fenómeno biológico susceptible de intervención. Mientras Cordeiro aporta la visión de un futuro donde la vida indefinida es un derecho y una meta alcanzable gracias a la tecnología exponencial, Hall encarna el trabajo científico que desentraña los mecanismos concretos para lograrlo.

La complementariedad de información generada por amplio espectro multidisciplinario de investigación en las ciencias de la vida y otras áreas como la inteligencia artificial y la medicina de precisión están dejando de ser herramientas aisladas para convertirse en un ecosistema interconectado. La edición genética puede reparar el ADN, la medicina regenerativa, reconstruir órganos y tejidos, la farmacología modular rutas celulares como mTOR, y la IA optimizar diagnósticos y tratamientos personalizados.

La posibilidad de erradicar la muerte por envejecimiento plantea preguntas científicas, éticas y sociales de enorme calado. ¿Cómo se reorganizarán las sociedades si las personas pueden vivir indefinidamente? ¿Cómo se gestionarán los recursos y el impacto ambiental?, ¿Será la longevidad radical un privilegio de pocos o un derecho universal?, ¿Cómo habrá que determinar los nuevos parámetros de la seguridad social, aportaciones y jubilación bajo este nuevo panorama de una población mayor y la reducción de nacimientos? El número de inquietudes continuará expandiéndose frente a esta nueva realidad.

Cordeiro apuesta por un futuro inclusivo, donde la ciencia permita a cualquier persona optar por seguir viviendo mientras lo desee. Hall, desde la investigación básica, aporta las piezas biológicas necesarias para construir ese futuro.

Si sus previsiones y descubrimientos se cumplen, la humanidad podría estar al borde de la mayor revolución de su historia: la transición de una existencia limitada por la biología a una vida prolongada por la ciencia. Y con ello, la muerte dejaría de ser una certeza inevitable para convertirse en una elección.

La longevidad se ha convertido en un nicho lucrativo. Clínicas exclusivas, suplementos “antienvejecimiento”, terapias de oxígeno hiperbárico, luz roja, infusiones de vitaminas, ayunos supervisados, pruebas genómicas personalizadas y programas de optimización hormonal forman parte de un portafolio que mueve miles de millones de dólares al año. En ciudades como Miami, Dubái o Zúrich, hay centros que ofrecen paquetes completos que incluyen desde análisis de biomarcadores hasta entrenamiento con entrenadores personales y chefs especializados.

La mayoría de estas intervenciones son muy costosas, lo que crea un sesgo: quienes tienen acceso a estos tratamientos suelen ser personas con alto poder adquisitivo, reforzando la idea de que la longevidad radical podría convertirse en un privilegio y no en un derecho.

Muchas ofertas se presentan con un barniz científico, pero no todas cuentan con estudios sólidos que respalden sus beneficios. La evidencia para ciertas terapias como la rapamicina o la restricción calórica es robusta en animales, pero aún limitada en humanos.

La lucha contra el envejecimiento no se reduce a una “píldora mágica”, sino a entender y manipular redes complejas de procesos celulares y moleculares bajo normas rígidas de los procesos de investigación. Este mismo análisis se deberá también realizar con los múltiples aspectos sociales y económicos por el estrés que genera.