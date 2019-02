Testaferros ofrecidos

En la lucha contra la corrupción se juntan numerosos factores: una enorme presión popular, un desfile de casos denunciados por la prensa, la necesidad de reivindicar una justicia servicial y muda durante una década y la promesa incumplida del gobierno cirujano. En estas circunstancias es fácil cometer errores como la historieta de los 17 testaferros que se han ofrecido al gobierno para colaborar en el combate a la corrupción.

La historia es tan simple como inverosímil. Un subsecretario de acción política convoca a la prensa para anunciar que los nombres de 17 testaferros serán entregados a la fiscalía cuando la Asamblea Nacional apruebe la Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante. No se sabe quién condiciona a la justicia, si los testaferros o la Función Ejecutiva. Si los primeros, lo hacen con conocimiento y aprobación de la Función Ejecutiva, si la segunda, lo hace convirtiéndose en protectora de los testaferros. ¿Ya no hay independencia de las funciones del Estado?



Antes de este curioso caso, el mismo funcionario había anunciado que un empresario entregaría USD 13.5 millones que, según dijo, tienen su origen en temas de corrupción. Otro funcionario comentó que han “abierto las puertas para que la justicia actúe con total independencia”, pero la Fiscal General aseguró que no sabía nada de ese caso y respecto de los testaferros advirtió que cualquier acuerdo al margen de la Justicia carece de valor.



Si el Ejecutivo es el que va a negociar con los acusados y recuperar el dinero de la corrupción, la Función Judicial ¿quedará para ejecutar los acuerdos alcanzados? No se ve por ningún lado la independencia Judicial. No se ve ninguna diferencia con el que anunciaba que iba a meter manos en la Justicia para mejorarla. El anuncio oficial no satisface las exigencias de lo razonable ni se ajusta a la legislación vigente. Se parece más bien a esos programas de prensa rosa en los que se imparte justicia con tribunales populares al margen de las garantías legales, asesoría jurídica y derecho a la defensa, pero sometidos al sentido que los públicos tienen de la justicia.



Lo que demuestra este manejo de la lucha contra la corrupción es la necesidad perentoria de asistencia internacional como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que les disgusta a los defensores de la soberanía nacional porque prefieren confiar en la regeneración espontánea de la administración de justicia que involucra a jueces, fiscales, abogados y políticos. Es claro que la Fiscalía carece de recursos, expertos, apoyo político y seguridad, para combatir a organizaciones conectadas con mafias internacionales.



Dice Gabriel Albiac que nada hay peor que un mal juez porque no solo deja sin protección jurídica a quienes juzga sino que nos deja sin ley a todos. Resulta urgente que los fiscales y los jueces tengan el valor y la entereza de defenderse a sí mismos castigando a quienes atentan contra su autonomía y la separación de funciones del Estado.