Partamos con J. A. Marina y su Teoría de la Inteligencia Creadora. Nos encontramos con el filósofo español contemporáneo a quien se hizo referencia para desarrollar dos artículos sobre la inteligencia fracasada y el intelecto inútil. En la obra sostiene que la “razón es un proyecto de la inteligencia, decidida a saber si hay evidencias más fuertes que las privadas, a evaluarlas y a aceptarlas si llegara el caso”. Razonar es un arrojo intelectual que nos traslada a reflexionar, colegir o pensar. Para que el atrevimiento de erudición sea fructífero debe estar presente la lógica.

Para J. S. Mill, “lógica” es la ciencia de las operaciones del entendimiento, de las aspiraciones intelectuales, que se encuentran subordinadas a la estimación de la evidencia como prueba de la verdad. En épocas y circunstancias muy distintas, san Agustín la concibió como parte de la ciencia “que nos enseña el método para alcanzar la verdad”. Así, bien podemos concluir en que la lógica pauta nuestra “razón”, siendo que la lógica es validez tanto filosófica como factual.

La contraparte más vulgar de la lógica son las falacias como sinónimo de mentiras o enredos. En la sociología, se produce (sin perjuicio de otras) una alteración de la lógica cuando los agentes – en el ánimo de llegar a conclusiones arbitrarias – justifican posiciones de “clase”, más allá de demostraciones en contrario. El antagonismo de las clases sociales, identificado por el superado marxismo, nos obliga a desafiar los fenómenos a la luz de verdades pragmáticas no contaminadas con intereses particulares, que son germen de conflictividad peligrosa.



Entre los tipos más frecuentes de embustes se cuenta a las “falacias tu quoque”, que llevan a la excusa del deber y defensa artificiosa de la culpa, retratadas en hipocresía de quien las profiere.

Descartes en su Discurso del Método, como técnica de análisis científico, apunta a examinar los hechos en cuantas partes sea posible para llegar a un orden lógico del pensamiento (síntesis). Si en el esfuerzo se deja de ponderar algún factor, la conclusión a que lleguemos no será válida. En el plano social, la lógica nos impone la obligación de partir por el reconocimiento, más allá de cualquier ideología, de que las injusticias comunitarias deben ser vencidas, so pena de seguir enfrascados en un régimen de miseria social, económica e intelectual.



El trabajo y el capital… los dos son axiomas no ideológicos pero fácticos. Son un todo a ser enfrentado de manera racional. No se trata de convenir en un contrato social en términos “rousseaudianos”, al que apelan ciertos sectores como escapatoria de compromiso o salvaguardia de su culpa (falacia tu quoque), sino como efectiva cesión de posiciones y privilegios en beneficio universal. Cuando encontremos el necesario equilibrio inteligente de estos dos factores podremos llegar a una lógica social.