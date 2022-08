Si bien las altas cortes se han pronunciado sobre el contenido de la libertad de expresión, no es menos cierto que debatir sobre este derecho, es complejo. No obstante, para ayudar en el debate, hoy quiero citar dos sentencias dictadas por la Corte Constitucional: No. 282-13-JP/19, de ponencia de la Dra. Daniela Salazar Marín y, No. 1651-12-EP/20 de ponencia de la Dra. Teresa Nuques Martínez.

Los criterios que citaré han sido extraídos de estos fallos. Primero, el derecho a la libertad de expresión es piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Segundo, el Estado no es titular del derecho a la libertad de expresión. Tercero, este derecho está compuesto por una dimensión individual (la posibilidad de expresarse) y una dimensión social (la posibilidad de que la sociedad reciba información, ideas y opiniones ajenas). Cuarto, los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental en el ejercicio de la libertad de expresión y obstaculizarlos conlleva a la afectación de la dimensión social. Quinto, no es un derecho absoluto, puede estar sujeto a limitaciones como la responsabilidad ulterior. Sexto, los discursos de odio no están amparados en la protección del derecho a la libertad de expresión. Séptimo, existe protección reforzada para la información y opinión relacionada a asuntos de interés público.

Octavo, frente a la información falsa o errónea, cabe la rectificación; y en los casos en que terceros requieran pronunciarse sobre información difundida por considerarse agraviados, pueden solicitar la réplica o respuesta. Noveno, frente a información falsa es posible aplicar el estándar de la real malicia. Décimo, en época electoral, la libertad de expresión goza de protección reforzada.

Estos y otros criterios pueden ser incorporados a la normativa que busca regular este derecho. Las Cortes (sobre todo la Corte IDH) llevan años resolviendo problemas sobre la libertad de expresión y no cabe ignorar la valiosa información que aportan sus decisiones.