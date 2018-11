¿Miedo a la transparencia?

Una pro forma presupuestaria es muy difícil que contente a todos, porque no hay recursos ilimitados para gastar. Siempre se requerirá prioridades y en la definición de éstas surgen las trabas.

Lo malo es que cuando hay mayorías frágiles en el cuerpo colegiado que debe aprobar el presupuesto –la Asamblea Nacional, en el Ecuador- se distorsiona el porqué de las prioridades, porque hay que alcanzar los votos, mediante negociaciones políticas.



¿Una sustentación transparente de los porqué será necesaria? Pero ahí está la debilidad.

Hay cosas que el país debe tener claro.



¿Tenemos dificultad para endeudarnos?, sí y muy grave. Es irracional seguir en la práctica –iniciada por el correato- de siempre hacer aparecer un colchón de títulos de deuda –bonos- muy superior, en veces, a lo que se nos desembolsa. La relación de los últimos créditos es 3 a l, se emite bonos por USD 1.200 millones y se recibe USD 400 millones.



Verdad que a la hora de pagar, de ser todo normal, se paga USD 400 millones con sus intereses, y el acreedor devuelve los bonos por USD 1.200 millones –muy parecido a los repos, pactos de recompra, que se hace en los establecimientos que negocian con oro, se entregan las joyas de la familia, si al vencimiento no se puede recomprar las joyas, el del establecimiento se queda con las joyas, o las puede vender a un tercero-. Los acreedores no son locos al tenernos “amarrados” con montos de bonos a tres veces lo desembolsado.



El tonteo con China debe acabar. Requerimos un inventario de los problemas de los contratos con empresas chinas y vincular la solución de éstos con lo que se le debe a China y al acceso a nuevos créditos.



En cuanto a los pasivos internos, no sólo debe registrarse lo que está facturado, porque la mayor parte de los pagos que deben hacerse por contratos de obras y compras, en general, por prestaciones de bienes y servicios, aun no se ha autorizado facturar.



Esto, porque se demoran semanas y meses – hasta años- las verificaciones sobre los cumplimientos de los contratos, para luego autorizar la facturación. En relación con estos atrasos, debe haber una asignación global de provisión para pagos parciales y para instrumentación con deuda interna.



Las verificaciones no se van a realizar en menos de dos meses y no habrá recursos para pagar el 100% a todos los que le debe el Estado, por eso la sugerencia de formas internas de instrumentar obligaciones entre el mediano y el largo plazo. Esos títulos de crédito darán certeza de que las respectivas obligaciones han sido reconocidas y se podrá obtener financiamiento de otras fuentes.



En la medida que haya calidad para el gasto público, nos acercamos a la transparencia. Es el gran desafío para el Gobierno y la Asamblea Nacional.